Mit Bein in Förderschnecke geraten

KREMSMÜNSTER – Ein 27-Jähriger ist Samstagmittag in Kremsmünster (Bezirk Kirchdorf) bei Arbeiten an der Hackschnitzelheizungsanlage mit einem Bein in die Förderschnecke geraten und schwer verletzt worden. Der Mann wurde von der Feuerwehr mittels hydraulischer Rettungsschere und Trennschleifer befreit und anschließend mit dem Rettungshubschrauber „Christophorus 10“ in das UKH Linz geflogen.

Der 27-Jährige arbeitete gemeinsam mit seinem 66-jährigen Vater an der Hackschnitzelheizungsanlage, als sich der Unfall ereignete. Die beiden legten die Förderschnecke vor dem Wohnhaus frei, um das Lager mit frischen Hackschnitzel befüllen zu können. Der Sohn war gerade dabei, das zerkleinerte Brennholz einzufüllen, als er aus bisher noch unbekannter Ursache mit einem Bein in die Förderschnecke geriet. Sein Vater eilte sofort zur Hilfe, lief in den Keller, schaltete die Anlage ab und verständigte die Rettungskräfte.

Bim Eintreffen der Feuerwehr war der Schwerverletzte ansprechbar und mit dem linken Bein in der Schnecke eingeklemmt. Nach dem Abschalten der Anlage wurde der Mann zuerst erstversorgt, dann begann seine Rettung mittels hydraulischer Rettungsschere und Trennschleifer. Zeitgleich wurde im Hackgutbunker die Welle vom Antrieb gelöst. Im Anschluss daran konnte diese herausgehoben und das eingeklemmte Bein des Mannes befreit werden. Da der 27-Jährige ebenfalls Mitglied der Feuerwehr ist, war der Einsatz besonders belastend für die Einsatzkräfte.