Mit Chopin ein Herz und eine Seele

Das Klavierhaus Weinberger in Enns schmückte seine Konzertreihe „Klassik in Jeans“ mit der Wiederbegegnung mit Aleksandra Mikulska (38), einer polnischen in Deutschland lebenden Pianistin, die ihre künstlerische Sendung darin sieht, ihr Wirken in den Dienst des Schaffens ihres Landmannes Frédéric Chopin zu stellen. Ein Programm mit Erzählungen aus seinem Leben und Briefen aus dem Tagebuch Chopins, dessen kurzes Leben nicht nur ruhmreich verlief.

Chopins außerordentlichen pianistischen Fähigkeiten bis zu einer Perfektion, die ihn zu einer totalen Identifikation mit dem Klavier, der er sein Herz verlieh, führten — genau dieses Gefühl vermittelte das Spiel der charmanten Polin, was kaum jemals so echt zu spüren war.

Zutreffend auf alle Werke wie Ballade, Präludien, Polonaise, Scherzo, Walzer, Etüden oder das gekoppelte Finale Andante spianato in G-Dur mit der Grande Polonaise Brillante in Es-Dur. Und dann noch die elfte Liszt-Sonate als Zugabe. Alles unnachahmliche Kraftakte an der Grenze zwischen Wirklichkeit und Traum, am Rande einer Jenseitigkeit bei einer Technik von differenziert gehandhabter Virtuosität, wie es nur Chopin kannte und konnte. Selbst seine Zeitgenossen-Kollegen staunten über das Genie, hätte sonst bar allen Zynismus ein Berlioz zu Chopins frühem Tod bemerkt: „Ist er denn nicht schon immer gestorben?“