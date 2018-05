Mit den Domfrauen auf Entdeckungsreise

Von Michaela Ecklbauer

LINZ – Am Linzer Mariendom (Grundsteinlegung 1862 – Fertigstellung 1935) nagt – wie berichtet – der Zahn der Zeit. Im Zuge der geplanten Restaurierung wurde ein facettenreiches Programm entwickelt, u. a. die Domfrauen, ein Kunstprojekt der Katholischen Frauenbewegung Oberösterreich. Die Idee dazu brachte Veronika Kitzmüller, Pfarrassistentin von Linz St. Magdalena, aus Bamberg mit. 30 Frauen im Alter zwischen 25 und 75 Jahren wollen dem Linzer Wahrzeichen eine weibliche Perspektive geben – darunter eine karenzierte Polizistin, drei Ordensfrauen, eine Reisebüroangestellte, eine Frisörin und eine Künstlerin.

Jede von ihnen hat einen Lieblingsplatz und erzählt dort eine sehr persönliche Geschichte. An sechs Terminen zwischen Juni 2018 und März 2019 werden sie in der Kirche an ihren Hüten erkennbar sein. Gestartet wird am 22. Juni um 16 Uhr im Zuge des Herrenstraße-Sommerfests (Treffpunkt: Domplatz, Eintritt frei, Infos: www.domfrauen.at).

„Als Kind gehofft, dass mir Jesus zuzwinkert“

So gehörte z. B. für die Reisebüro-Angestellte Daniela Sitter (40) – erkennbar am blauen Flammen-Hut von Susanne Dullinger – der Kirchenbesuch zum Sonntag einfach dazu. „Schon als kleines Kind habe ich in der Kirche in Leonstein gehofft, dass mir der gekreuzigte Jesus zuzwinkert. Dann bin ich immer mit vielen Bitten in die Kirche gegangen. Mit 19 Jahren kam ich nach Linz und habe im Dom meine Heimat gefunden. Als ich mir mit 33 ein Jahr Auszeit für eine Weltreise genommen habe, habe ich während einer Busfahrt in Indonesien sehr mit dem Tod meines Vaters gehadert. Seither gehe ich viel häufiger zum Dankesagen in die Kirche“, schildert sie dem VOLKSBLATT.

Das Projekt wird von Dompfarrer Max Strasser durchaus wohlwollend gesehen. Im Zuge der Öffnung des Altarraums haben wir auch entdeckt, dass der Dom viele Räume hat, das Mehr-Raum-Konzept wird von den Domfrauen nun richtig gelebt.

Die Initiative „Pro Mariendom“ unter dem Vorsitz von LH a. D. Josef Pühringer bemüht sich um Finanzmittel für die Dom-Restaurierung. Eine Möglichkeit, einen Beitrag zu leisten, ist der Zahlschein, der am 25. Mai dem VOLKSBLATT beiliegt.