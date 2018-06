Mit den Filmleuten zu ihren Streifen wandern

„Bevor die Leute dann vor der Leinwand sitzen, sollen sie noch Bewegung machen“, sagt Wolfgang Steininger, Chef der Programmkinos in Freistadt und Linz. Er bezieht sich auf eine Neuerung im heurigen Sommerkino-Programm. In Freistadt und Umgebung gibt es zusätzlich Kino-Wandertage mit Filmleuten, die zwei bis vier Stunden dauern werden. In der Wanderpause ist genügend Zeit, um mit den Filmpromis zu reden. So wird Maria Hofstätter beim Wirtshaus Pammer zur Verfügung stehen, bevor es zu Fuß nach Freistadt geht, wo im Sommerkino Salzgasse „Der Tote im See“ gezeigt wird. Reinhold Bilgeri ist gleich an zwei Tagen mit von der Partie, wird doch etwa am 11. August von Freistadt nach Sandl/Skilift gewandert, bevor man Bilgeris „Erik & Erika“ zeigt. Auch ÖSV-Sportdirektor Hans Pum will vorbeischauen. Ihr Ränzlein schnüren auch Simon Schwarz, Adrian Goiginger, David Wagner und Michael Kreihsl. Weitere Infos dazu unter www.local-buehne.at.

Zusammenarbeit mit Feuerwehr, Pfadfindern …

Ansonsten bieten Freistadt samt lauschigem Braunberg (www.kino-freistadt.at), voestalpine open space auf dem OK in Linz (www.moviemento.at), Vöcklabruck im Stadtcafé Arkadenhof (www.lichtspiele.com) und Steyr im Innenhof des City Kinos, im Dominikanerhof und auf Schloss Lamberg (www.citykino-steyr.at) wieder wunderbare Filmabende unter Sternen. Der Startschuss zum Kinosommer dieser Veranstalter erfolgt am 1. Juli beim Pfadfinderhaus in Freistadt mit „Der Buchladen der Florence Green“. „Mit unserem Wanderkino haben wir im Sommer nur noch fünf Termine frei“, verweist Steininger auf das Interesse, das sich auch aus Kooperationen mit Feuerwehr, Pfadfindern, Freibad, Skilift u. a. ergibt.

Insgesamt werden 72 Filme Freiluft gezeigt, wenn das Wetter passt. Dazu noch vier Streifen beim Festival „Der Neue Heimatfilm“ (22. — 26. 8.) in Freistadt. Es gebe 15 Premieren, wobei er sich besonders auf die Premiere von Spike Lees „BlacKkKlansman“ am 23. August in Linz freue, sagt Steininger. Auch auf die Stummfilme mit David Wagner am Klavier in Linz und am Braunberg/St. Oswald sei hingewiesen. Wagner wird außerdem vor „Mamma Mia! Here We Go Again“ am Braunberg mit Dietburg Wilflingseder Songs von ABBA bringen. Auch das kulinarische Sommerkino (www.krokodil.at), das mit „Grießnockerlaffäre“ und bayrischen Köstlichkeiten am 18. Juli beginnt, sei erwähnt. Wem lieber schlecht wird, dem sei der 13. Juli samt „Creep Night“ und Steve Miners „Friday the 13th Part III 3D“ ans Herz gelegt.

Ph. W.