Mit den Nachbarn ist´s noch immer am besten

Von Oliver Koch

Zahlen lügen nicht, heißt ein geflügeltes Wort. Und wenn man sich die Daten anschaut sieht man: Mit den Nachbarländern machen Oberösterreichs Exporteure die besten Geschäfte. Insgesamt exportierte Oberösterreich im Jahr 2017 Waren im Wert von mehr als 36,5 Milliarden Euro in die Welt. In Summe ging mehr als die Hälfte –51,3 Prozent beziehungsweise 18,7 Milliarden Euro – davon in die Staaten Deutschland, Schweiz, Slowakei, Italien und Tschechien. Aus diesen Staaten sind übrigens die österreichischen Wirtschaftsdelegierten beim Exporttag am Montag, 12. November, im Palais Kaufmännischer Verein in Linz.

Deutschland bei Ausfuhren auf Platz eins

Bei einer Auswertung nach Staaten liegt übrigens Deutschland unangefochten an der Spitze. Dorthin exportierten oberösterreichs Firmen im Vorjahr Waren im Wert von knapp 13,8 Milliarden Euro. Italien liegt in dieser Wertung auf Rang drei – mit einem zehnprozentigen Wachstum im Jahresvergleich auf zwei Milliarden Euro – , Tschechien auf Platz fünf, die Schweiz belegt den sechsten Rang und die Slowakei den 15. Platz.

Würde man die Länder Ungarn, Slowenien und Liechtenstein noch dazurechnen, sind es sogar 20,1 Milliarden Euro beziehungsweise 55,0 Prozent, die die oberösterreichischen Betriebe in die Nachbarstaaten Österreichs exportiert.

Robert Leitner, Leiter der Abteilung Wirtschaftspolitik und Außenwirtschaft in der WKOÖ: „Die oberösterreichische Exportwirtschaft ist sehr stark auf die unmittelbaren Nachbarmärkte fokussiert. Sie bilden zusammen den Heimmarkt für die oberösterreichischen Exporteure.“ Aufgrund der Größe des Absatzmarktes, den diese fünf Staaten bilden sowie der geografischen und kulturellen Nähe zu Österreich, seien Leitner zufolge auch in Zukunft die Exportmöglichkeiten sehr breit gestreut.