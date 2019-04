Mit der ganzen Gestaltungskraft

Unter dem epigrammatisch-prägnanten Motto „Klang Kreuz Weg“ versammelte das Wiener Merlin Ensemble am Donnerstag reizvolle Kompositionen des 19.,20. und 21. Jahrhunderts zum Thema „Passion“.

Es ergab sich ein außergewöhnliches Programm: Zum einen durfte man sich über die Uraufführung eines Werkes für Klaviertrio von Thomas Daniel Schlee freuen, das den Titel „Das Gewand des Messias“ trägt und dem Merlin Ensemble gewidmet ist. Zum anderen führte eine exquisite Programmidee durch den Abend, die auf der Basis der Klavierfassung von Franz Liszts „Via Crucis“ alle Teile des Konzerts nicht nur thematisch, sondern durch diskret gestaltete Übergänge miteinander verknüpfte.

So präsentierten sich Arvo Pärts „Fratres“ (hier für Violine und Klavier bearbeitet) in einer Art Wahlverwandtschaft mit Sofia Gubaidulinas „In Croce“ für Cello und Orgel, sowie dem schon zitierten Werk Schlees bei Wahrung der jeweils inhaltlichen und formalen Authentizität. Pärts überraschende wie aparte Klavierakkorde, von virtuosen Kaskaden und Flageolett-Tönen der Geige umspielt, faszinierten ebenso wie bei Gubaidulina die von Orgel und Cello symbolhaft ausgelotete Gegenbewegung der Themen Leid und Erlösung; Schlees komplexe Komposition hingegen löst spannungsreich ein Bündel an religiösen und philosophischen Reflexionen über Werden und Vergehen, Hoffnung und Frustration aus.

Romantisches Pathos schloss den Abend mit einer von Camille Saint-Saëns geleisteten Transkription von Liszts symphonischer Dichtung „Orpheus“ für Klaviertrio ab und ließ eher an eine Hommage für Liszt als an einen thematisch passenden Höhepunkt denken. Wie auch immer — Till A. Körber (Klavier, Orgel), Martin Walch (Violine) und Luis Zorita (Violoncello) setzten ihre ganze Gestaltungskraft zugunsten der tief gehenden Aussagen virtuos ein, wobei speziell Körber eine Art Musik-Marathon bravourös absolvierte. Viel Beifall für das Ensemble und Schlee.