Mit der Klangwolke und Sunnyi Melles in die Götterwelt

Mehr als 5000 Jahre alt ist das Gilgamesh-Epos, das die Linzer Klangwolke heuer erzählt, und doch ist es mit seinen Themen von großer Aktualität: Am 10. September geht „Mother Gilgamesh“ ab 20.30 Uhr an der Linzer Donaulände über die Freiluftbühne.

Es geht um Freundschaft, Streben nach Macht, aber auch die Zerstörung der Natur und die Frage nach der Unsterblichkeit. Der international erfolgreiche Regisseur Pierre Audi und sein Team wollen dem Publikum dabei viel Spielraum für eigene Interpretationen bieten. Die Titelrolle übernimmt ein Star der Bühne und der Leinwand: Sunnyi Melles, die sich in die Rolle auch mit ihren eigenen Erfahrungen als Mutter hineinfühlt und -findet. Melles hat bereits mit Audi zusammengearbeitet, dem sie bei der Präsentation am Donnerstag Rosen streute.

Gilgamesh ist ein tyrannischer Herrscher. Weil ihm niemand mehr Herr wird, bittet seine Mutter die Götter um Hilfe. Die schicken ihm ein männliches Pendant, Enkidus. Nach anfänglichen Auseinandersetzungen entwickeln die beiden eine tiefe Freundschaft, verursachen aber auf ihrem gemeinsamen Weg eine Naturkatastrophe.

Als Strafe der Götter muss Enkides sterben. Gilgamesh begibt sich daraufhin auf die Suche nach Unsterblichkeit. Audi hat einzelne Schlüsselszenen der Geschichte, die ursprünglich aus zwölf Tafeln besteht, ausgewählt. Mother Gilgamesh wird mit ihren Beobachtungen, Warnungen und Visionen zur zentralen Figur und führt die Zuschauer via Videos (Gilbert Nouno), die im August mit Melles gedreht wurden, durch den Abend.

Drei große Schiffe und die Florianer Sängerknaben

„Die Klangwolke wird spektakulär, mit großer künstlerischer Qualität und großen Effekten“, kündigte Brucknerhaus-Chef Dietmar Kerschbaum das Ereignis an, an dem heuer insgesamt 500 Personen beteiligt sind.

Die Vorbereitungen dafür laufen, seit Donnerstag werden am Donau-Ufer Gerüste und LED-Screens aufgebaut und im Hafen drei große Schiffe präpariert, die Schauplätze für das Spektakel bilden: Das „Temple Boat“ besteht aus leuchtenden Projektionsflächen, Mönche in metallischen Kostümen bewegen sich darauf.

Das „Forest Boat“ ist die Interpretation eines zerstörten Waldes, auf dem Tower Boat mit Türmen aus Altmetall streben Kletterer von den Naturfreunden OÖ in goldenen Dressen nach oben. „Die Boote stehen für drei Welten oder Zustände“, so Urs Schönebaum, der für das Bühnen- und Lichtdesign verantwortlich zeichnet. Feuerwerk wird es keines geben, dafür neben Projektionen auch Lichtdrohnen, Laser, Nebeleffekte und Pyrotechnik. Stuntleute werden in der Luft und auf dem Wasser Spektakuläres zeigen.

Musikalisch erwartet die Besucher laut Pierre Audi eine Collage, die von Stefan Gregory mit Eigenkompositionen und Arrangements von Musik aus dem Jazz und von berühmten Komponisten wie Prokofjew, Sibelius oder Anton Bruckner. Zu hören und zu sehen sind dabei auch mehrfach 40 Choristen der St. Florianer Sängerknaben, die sich ebenfalls auf dem „Tower Boat“ befinden.

„Die Klangwolke ist das größte europäische Open Air-Event bei freiem Eintritt“, wirbt der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) um Besucher. Kultur für alle sei gerade heute besonders wichtig, sind sich Sparkassen-Chefin Stefanie Christian Huber, Vorstandsvorsitzende der Sparkasse OÖ, die die Klangwolke sponsert, und ORF-Landesdirektor Klaus Obereder einig. Der ORF wird die Klangwolke wie gewohnt live im Radio übertragen und auch online begleiten, eine Aufzeichnung wird auf ORF III gezeigt.mel