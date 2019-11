„Mit der Ressource Unterrichtszeit darf man nicht leichtfertig umgehen“

VOLKSBLATT: Die CLV-Generalversammlung steht unter dem Motto „Du bist die Entscheidung für die Zukunft unserer Kinder“. Worüber entscheiden Lehrer?

Lehrer eröffnen Chancen, geben Rückhalt und gestalten Zukunft. Das ist für unsere Kinder entscheidend. Wir haben zum Beispiel eine riesige Herausforderung mit der Digitalisierung. Manche glauben, dass das Thema erledigt ist, wenn wir die Schüler mit Tablets ausstatten. In Wirklichkeit ist es eine altersabhängige Frage der Pädagogik.

Was macht die Digitalisierung aus und mit der Schule?

Ohne Ausstattung und Ausbildung wird es nicht gehen, aber klar ist für uns: Pädagogik muss vor der Technik kommen, die Beziehungsarbeit Lehrer-Schüler bleibt auch weiterhin analog. Im Silicon Valley hat man begonnen, die Computer aus den Schulen zu entfernen, das stimmt nachdenklich. Sie haben erkannt, dass das eine Frage der Dosis ist. Je kleiner die Kinder sind, desto restriktiver sollte der Umgang mit diesen technischen Werkzeugen sein. Deutsche Mediziner wollen überhaupt eine Altersgrenze von elf Jahren für die Handy-Nutzung. Ein solches Verbot halten wir nicht für zielführend, aber ein Sensibilisierungsprozess in Bezug auf die Verwendung dieser Geräte ist sicher auch bei den Eltern notwendig.

Was macht in der Schule 4.0 einen guten Lehrer aus?

Ein guter Lehrer sagt dem Schüler, wohin er schauen soll, aber nicht, was er sehen soll. Eine Portion Humor schadet auch nicht, um die Beziehung zu den Kindern positiv zu gestalten.

Erkennt jemand schon während des Lehramtsstudiums, ob er den richtigen Beruf wählt?

In der Ausbildung ist eine hohe Praxisorientierung unverzichtbar. Es ist das wirksamste, wenn jemand ab dem ersten Tag seines Studiums mit der Realität konfrontiert wird, was Schule und Unterricht bedeuten. Junge Menschen auszubilden, die erst am Ende des Studiums erkennen, dass der Lehrberuf nichts ist für sie, ist außerdem eine volkswirtschaftliche Skurrilität.

In OÖ ist derzeit ein Lehramts-Vollstudium nicht möglich. Brauchen wir das?

Dringend. Wenn jemand für die Ausbildung das Bundesland verlassen muss, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass er nicht mehr zurückkehrt. Unser großartiges Bundesland braucht so rasch wie möglich auch eine Vollausbildung im Lehrerbereich.

Kann man Maturanten dennoch ruhigen Gewissens raten, Lehrer zu werden?

Der Lehrerberuf ist ein Zukunftsberuf. In den nächsten 10 bis 12 Jahren werden 50 Prozent aller Lehrer in Pension gehen, alleine in OÖ werden wir daher zehn- bis zwölftausend Lehrer brauchen. Man kann bei jungen Menschen nur darum werben, einen der schönsten Berufe zu ergreifen – denn was ist schöner als Zukunftsgestaltung?

Nach der Ausbildungspflicht wird jetzt auch eine Bildungspflicht bis 18 Jahre diskutiert. Brauchen wir so etwas?

Jedes Kind, das wir in der Bildungsbiographie verlieren, ist ein Kind zu viel. Wir müssen danach trachten, diesen Prozentsatz weiter zu senken. Es muss uns gelingen, alle Kinder entsprechend ihrer Talente und Begabungen so zu fördern, dass sie sich zu wertvollen Mitgliedern in unserer Gesellschaft entwickeln können.

Gibt es eigentlich ein gutes Schulschwänzen — Stichwort Fridays for Future — und ein schlechtes Schulschwänzen, das dann mit Verwaltungstrafen geahndet wird?

Man muss vermitteln, dass man mit der wertvollen Ressource Unterrichtszeit nicht leichtfertig umgehen darf, denn es geht wie schon gesagt in der Schule um Zukunftsgestaltung. Es gibt kein schlechtes oder gutes Schwänzen, sondern Schulschwänzen ist Schulschwänzen. Und was Fridays for Future betrifft: Wir als CLV sagen „Schule for Future“. Wir holen jetzt den Klimaschutz von der Straße in die Schule, und das nicht nur am Freitag.

Wird die zur Verfügung gestellte Ressource Bildung grundsätzlich zu wenig geschätzt?

Es verwundert immer wieder, wenn Menschen in durchaus gehobenen Positionen sagen: Aus mir ist trotz Schule etwas geworden. Der Bildungsbegriff muss ein anderer werden, der Leistungsbegriff muss neu definiert werden.

Was heißt das?

Gute Leistung in der Schule muss etwas wert sein. Nur Spaß-Schule und lernen ohne Anstrengung, Mühe und Disziplin wird nicht funktionieren. Es wird auch nicht funktionieren, dass jeder alles erreichen kann, wir brauchen ein human gestaltetes Leistungsprinzip. Auch ein Kind mit besonderen Bedürfnissen oder einer Einschränkung möchte und kann etwas leisten, das müssen wir besser und stärker honorieren. Denn Kinder wollen sich messen und sie wollen auch gute Rückmeldungen bekommen.

Womit wir bei der Frage sind: Ziffernnoten oder verbale Beurteilung?

Diese Diskussion ist etwas künstlich. Wir wollen die Ziffernnote nicht verteufeln, man muss sie erklären und transparent und fair gestalten. Das wird in unseren Schulen auch gemacht. Und: Die Kinder haben immer auch eine sehr realistische Selbsteinschätzung.

Stichwort Leistung: Brauchen wir die neu eingeführten Herbstferien?

In der Feriendiskussion geht es immer um wirtschaftliche Interessen und die Frage der Kinderbetreuung, aber nicht um die Frage der Pädagogik. Wenn die Bildungswissenschaft sagt, es gibt eine bessere Ferienordnung als die derzeitige, dann sollten wir dieses Konzept möglichst emotionslos diskutieren. Stellt es sich als das bessere heraus, dann setzen wir es um. Aber: Die Schule darf nicht mit der Kinderbetreuung verwechselt werden, die Schule ist eine Bildungseinrichtung, die Lehrer haben die Aufgabe der Wissensvermittlung und der Erziehung.