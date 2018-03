Mit Down Syndrom ein „normales“ Leben führen

Sarah arbeitet seit 2005 in der Medienwerkstätte des Diakoniewerks in Gallneukirchen und ist dort Redakteurin für die Zeitung „Ich und Wir“. Sie hat Morbus Down und wünscht sich am heutigen Welt-Down-Syndrom-Tag, dass es keine Vorurteile mehr gegenüber Menschen mit Behinderungen gibt. Bei Trisomie 21, wie das Down-Syndrom auch genannt wird – ist das 21. Chromosom dreifach, statt wie normalerweise üblich zweifach vorhanden. Dieses zusätzliche Chromosom trägt jene Gene, die Menschen mit Down-Syndrom so unverwechselbar machen. Sie haben – wie alle von uns – unterschiedliche Talente und Begabungen und erreichen Lernziele in ihrem individuellen Entwicklungstempo.

Sarah arbeitet an Zeitung in Leichter Sprache

Auch Sarah hat ihre Talente und Fähigkeiten schon lange entdeckt. Die 28-Jährige widmet sich in der Kunstwerkstatt Medien vor allem der Fotografie und dem Schreiben. Eine eigene Zeitung in Leichter Sprache, die Produktion von speziell gestalteten Notizbüchern, das Veredeln von Schokolade mit besonderen Banderolen zählen zu ihren Aufgabenbereichen. Selbstständig zu sein ist der jungen Frau dabei besonders wichtig.

Für Sarah ist es beinahe ein Privileg, einen Arbeitsplatz zu haben: „Ich wünsche mir, dass andere, die auch Morbus Down haben, eine Arbeit bekommen. Weil wir haben auch ein Recht auf Arbeit. Ich bin sehr froh, dass ich eine Beschäftigung habe.“

Selbstbestimmung steht im Vordergrund

Die 28-Jährige steht mit beiden Beinen im Leben, führt Besuchergruppen durch das Haus Bethanien und stellt ihnen ihre Arbeit in der Kunstwerkstatt Medien selbstbewusst vor. „Ich bin auch Interessensvertreterin“, so die junge Frau, die Meinungsfreiheit für alle einfordert.

„Als Diakoniewerk begleiten wir Menschen dabei, gemäß ihren Fähigkeiten und Interessen arbeiten zu können. Dabei stehen Selbstbestimmung und Alltagsnormalität im Vordergrund, gleich ob Betroffene in Werkstätten oder in der Integrativen Beschäftigung in einem Betrieb arbeiten. Wenn begleitete Mitarbeiter von sich sagen: ,Ich arbeite‘, dann haben wir unsere begleitende Rolle gut wahrgenommen“, unterstreicht Josef Scharinger, Vorstandsvorsitzender des Diakoniewerks.

In Österreich leben derzeit rund 9000 Menschen mit Down Syndrom, laut Studien ist die Diagnose aber der häufigste Grund für einen Schwangerschaftsabbruch. Dabei bedeuten frühkindliche Förderung und Therapie größere Chancen auf ein weitgehend autonomes Leben als Erwachsener.