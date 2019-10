Mit eisernem Pflichtgefühl

Als „Deutschstunde“ von Siegfried Lenz 1968 herauskam, war Deutschland so sehr mit Wiederaufbau und Zukunftsglauben beschäftigt, dass man die Vergangenheit nur zu gern hinter sich ließ. Lenz erinnerte in einer Alltagsgeschichte daran, wie es war. Und was er bloßlegte, war das deutsche Bewusstsein von damals, das den Nationalsozialismus erst möglich gemacht hatte.

Die Geschichte spielt irgendwo im Schleswig-Holstein. Jeder kennt jeden in dem kleinen Dorf. Der Maler Max Nansen und der Polizist Jens Jepsen waren seit Jugendtagen befreundet. Bis Nansen nun, 1943, als „entarteter“ Maler gilt. Und Jepsen als Polizist das von den NS-Behörden ausgesprochene Berufsverbot zu überwachen hat. Und das mit einem eisernen Pflichtgefühl tut, das keinen Platz für Normalität und Menschlichkeit lässt.

Die Verfilmung von Regisseur Christian Schwochow folgt ganz dem dramaturgischen Prinzip des Romans. Da sitzt Jensens Sohn Siggi (sperrig: Tom Gronau) 1952 in einem unerfreulichen Erziehungsheim und soll einen Aufsatz über die „Freuden der Pflicht“ schreiben. Das setzt seine Erinnerungen an die Zeit in Gang, als er zehn Jahre alt war und dieses tragische „Duell“ des Vaters mit dem Maler beobachten musste, oft einbezogen und fast zerrieben. Natürlich ist der kleine Junge (großartig: Levi Eisenblätter) auf der Seite des Malers und hilft ihm, seine Bilder zu verstecken, aber er ist auch in der Welt des gnadenlosen Vaters gefangen, der mit voller Entschlossenheit „seine Pflicht tut“ — und nicht darüber reflektiert, was man ihm da aufträgt.

Schwochow fährt lange über die Landschaft, das Meer, zeigt Wind, Wellen, Kälte, Einsamkeit. Der Symbolgehalt der Landschaft ist bedeutend, die Holzschnitthaftigkeit, mit der die Menschen agieren, geht unter die Haut. Es ist ideal, einen Mann wie jenen starren Polizisten mit einem Schauspieler wie Ulrich Noethen zu besetzen, der so gerade, korrekt und gnadenlos sein kann, ohne seine absolute Selbstverständlichkeit zu verlieren. Und auch Tobias Moretti unterspielt den Maler mit dem tragischen Schicksal, geht unemotional damit um: Es sind stille Menschen, dort im Norden. Und doch ist klar, dass sich hier eine Tragödie abspielt, die erst in den Köpfen der Menschen, dann in der gnadenlosen Realität ausgefochten wird.

Auch als der Vater nach dem Krieg wieder heimkehrt, ist er ganz derselbe: Das ist vielleicht die erschütterndste Erkenntnis dieses Buchs, dieses Films: Wie viele sich einfach nicht geändert hatten.