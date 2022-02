Mit Ende Februar startet zweite Breitbandmilliarde

Österreich investiert weiter groß in den Breitbandausbau im Land. Um die nötige Infrastruktur in den ländlichen Regionen voranzutreiben, stellt die Bundesregierung 1,4 Milliarden Euro bis zum Jahr 2026 zur Verfügung.

Das kündigte die zuständige Ministerin Elisabeth Köstinger am Donnerstag an. Die entsprechenden Sonderrichtlinien für diese zweite Breitbandmilliarde wurden der Europäischen Kommission zur Notifikation übermittelt.

Die Fördercalls sollen voraussichtlich Ende Februar starten. „Unser Ziel als Bundesregierung ist es, Österreich bis 2030 flächendeckend mit Gigabit-fähigen Anschlüssen zu versorgen. Die zweite Breitbandmilliarde ist der Weg dorthin“, so Köstinger. Die 1,4 Milliarden Euro seien das größte Breitbandförderbuget, das wir in Österreich je hatten, betont die Ministerin.

Zweite Milliarde

Es ist bereits die zweite große Förderaktion der Regierung. Im Rahmen der bis Ende 2021 durchgeführten Ausschreibungen hatten mehr als 600 Förderungsnehmer in rund 1760 Projekten Förderungszusagen in der Höhe von über 1 Mrd erhalten. „Jeder Euro, den wir in flächendeckendes, schnelles Breitband-Internet investieren, ist eine Investition in die Zukunft“, so Telekommunikationsministerin Köstinger.