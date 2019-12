Mit „Frozen Flowers“ in die neue Saison

Das (noch ferne) Frühjahr schickt schon erste Grüße vom Traunsee: Mit vier Veranstaltungen – von 14. bis 28. März – eröffnet die Reihe „Frozen Flowers“ im kommenden Jahr die Salzkammergut Festwochen Gmunden. Den Auftakt macht dabei am 14. März „Alles Wagner“ in der Landesmusikschule Gmunden. Dieses Programm hält, was der Titel verspricht: Texte, Kompositionen, Gesang, Klavier, Keyboard, Geige, Gitarre, Glockenspiel, Kazoo – alles von David Wagner selbst. Das Mezzo Ohlsdorf wird dann am 19. März zum Kulturzentrum des Salzkammerguts: Das Ensemble CrossNova präsentiert gemeinsam mit Schauspieler Dominik Maringer ein multimediales Porträt in Worten, Bildern und Klängen zum 90. Geburtstag Friedrich Guldas. Am 22. März kann man schließlich das Zusammenspiel von Musik, Wort und Puppe erleben, wenn Nikolaus Habjan gemeinsam mit der Musikbanda Franui im Toscana Congress Gmunden die Produktion „Doch bin ich nirgend, ach! zu Haus“ auf die Bühne bringt. „Eine tiefsinnige und bewegende Reise auf der Suche nach Sinn und Ziel“, so die verheißungsvolle Prämisse dieses Events.

Eine „Musikalische Geisterbeschwörung“

Klassik pur mit Beethoven, Liszt und Mendelssohn-Bartholdy wird dann in der letzten Veranstaltung am 28. März in der Landesmusikschule abgefeiert: Das TrioVanBeethoven präsentiert mit „Musikalische Geisterbeschwörung“ u.a. melancholische Klänge von Violine, Cello und Klavier.

Aber auch der Sommer lässt schon erste Details durchsickern: Der Literaturschwerpunkt wird, nach Thomas Bernhard heuer, im kommenden Jahr dem vielfach preisgekrönten Schriftsteller Daniel Kehlmann gewidmet, der durch vier renommiert besetzte Abende geehrt wird.