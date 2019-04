Mit Herbst ist in Oberösterreich die duale Ausbildungspyramide komplett

Die Lehrausbildung in Österreich ist, aufgrund ihrer dualen Ausbildung (Schule und Betrieb), schon seit Langem ein Erfolgsmodell, das auch international als Vorzeigebeispiel gilt. Die Duale Akademie, bei der Maturanten binnen eineinhalb oder zweieinhalb Jahren ein betriebliches Traineeprogramm absolvieren, ist seit Herbst des Vorjahres stark nachgefragt.

Und nun kommt – laut Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner als weiterer Puzzlestein im Kampf gegen den Fachkräftebedarf – ab Herbst der erste FH-Studiengang, der sich ebenfalls des dualen Ausbildungskonzepts bedient. Die 20 ersten Teilnehmer des österreichweit einzigartigen Studiengangs „Intelligente Produktionstechnik“ absolvieren ihre dreijährige Ausbildung parallel am FH-Campus Wels (das erste Jahr davon zur Gänze) sowie in einem der 17 Partnerunternehmen. Die Vernetzung von Wissenschaft und Praxis steht bei diesem Studiengang an oberster Stelle. Adressaten sind dabei laut Achleitner und Günter Rübig, Obmann der Sparte Industrie in der WK Oberösterreich, AHS-Maturanten beziehungsweise Frauen.

Neben der technisch fundierten Ausbildung werde dadurch laut Gerhard Pommer, Personalchef der Steel Division bei der voestalpine, auch die Mitarbeiterbindung gestärkt. Ein weiterer positiver Aspekt für den Wirtschaftsstandort Oberösterreich ist laut Günther Hendorfer, wissenschaftlicher Leiter der FH Oberösterreich, dass der sogenannte „Brain Drain“ verringert werden kann, dass also weniger Maturanten ein technisches Studium in Wien oder der Steiermark starten. Bei Erfolg sollen die Plätze aufgestockt werden.