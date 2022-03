Mit Humor und Verschmitzheit

Ein Universalkünstler und Universalgelehrter aus Oberösterreich hätte am Dienstag seinen 90. Geburtstag gefeiert: Balduin Sulzer (1932-2019). Der bekannte Komponist war im Leben und Wirken ein Charismatiker mit einem großen Herzen, Humor und Verschmitzheit und zugleich eine musikalische Leitfigur weit über unser Land hinaus. Ein „Herr Lehrer“ für seine Schüler im Wilheringer Stiftsgymnasium und seit der Gründung 1974 Professor am Linzer Musikgymnasium.

Sulzers Werk umfasst eine große Bandbreite von Liedern bis hin zu drei Opern. Kleine Formen in ungewöhnlichen Instrumental-Besetzungen aus seiner Feder erwiesen sich oft als sehr originell und wurden von begabten Schülern stets gleich in Angriff genommen. Neun große Symphonien gelangen als Auftragswerk, hier, in Deutschland (Kiel und Erfurt) und in Sendai in Japan.

Sulzers Wirken als Musiklehrer zog weite Kreise, ehemalige Schüler wirken heute an prominenten Stätten. Der Wilheringer Knabenchor wurde einst vom jungen Sulzer als Kinderchor ans Linzer Landestheater geholt, der von ihm gegründete Mozartchor ausgezeichnet. Von 1981 bis 1986 war Sulzer Domkapellmeister in Linz.

Das Universum Balduin Sulzer füllte seine 86 Jahre in ein unendlich fleißiges und erfülltes Leben, das für so viele Menschen stets in Erinnerung bleiben wird.