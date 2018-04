Mit Kafka ins Unbekannte

Von Christian Pichler

Wie wir den anderen, das andere wahrnehmen. Sabine Scholl zitiert vorab in ihrem neuen Roman ein Mädchen aus der Favela. Gefragt nach ihrem Zukunftswunsch, sagt das Mädchen: „In ten years I want to be a tourist.“ (In zehn Jahren will ich Touristin sein.) Die Frage der westlichen Frau sofort auf diese zurückgeworfen, Scholl sagt: „Ich finde das großartig.“

Das vielstimmige Porträt eines Landes

Sabine Scholl, in Grieskirchen gebürtige Schriftstellerin, hat für ihre Bücher wiederholt fremde Länder und Kulturen aufgesucht. Zeichnet auch in „Das Gesetz des Dschungels“ (Secession Verlag) das vielstimmige Porträt eines Landes. Ein Herantasten, ein Fragen, die Menschen antworten aus ihren jeweils eigenen Lebensperspektiven. Sri Lanka im Mittelpunkt, die 35-jährige Veronika sucht ihren Vater auf, einen Singhalesen, den sie zuvor noch nie gesehen hat. Eine Spurensuche, die auch in die Vergangenheit Veronikas führt. Welche Erinnerungen machen einen Menschen aus, wie richtig oder „falsch“ sind die Erinnerungen? Dazu die Spuren im fremden Land, Spuren des Kolonialismus, der Kriege, einander überlappende Auskünfte. Scholl sagt: „Es gibt verschiedene Ebenen des Erkennens. Nicht nur das eine Bild einer Gegend, einer Kultur.“

Am Dienstagabend im Linzer Stifterhaus, exzellentes Doppel einer Lesung. Vor der mehrfach ausgezeichneten Scholl (heuer Anton-Wildgans-Preis) stellte Daniela Emminger ihren neuen Roman vor. Wiederum eine Odyssee ins Unbekannte, auf gut 500 Seiten die zugespitzte Utopie einer Verwandlung: „Kafka mit Flügeln“ (Czernin Verlag). Die Vöcklabruckerin Emminger landete 2016 mit der Novelle „Gemischter Satz“ auf der Longlist des Österreichischen Buchpreises. An ihrem jüngsten Werk habe sie drei Jahre gearbeitet, wie sie im Gespräch mit der Literaturwissenschafterin Johanna Öttl erzählte. Zwei Sommer, insgesamt acht Monate Recherche in Kirgisien. „Ich dachte“, so Emminger, „ich muss als Autorin wo hingehen, wo ich mich komplett verloren fühle“.

Das Land für die Europäerin archaisch, gnadenlos patriarchal, wild & schön.

Schmetterlingsforscher entdeckt Seelen-Gen

„Kafka mit Flügeln“ setzt ein mit dem Aufbruch der Heldin Sybille aus dem existenziellen Nichts. Eine Suche in Kirgisien nach ihrem Jugendfreund Samat, der als Schmetterlingsforscher ein sensationelles Seelen-Gen entdeckt haben soll. Emminger wechselt im Roman die Genres, Historisches und Reisebericht, eine Art Science Fiction. Das Schwierigste am Schreiben, sagt die Autorin, denn: „Ich hasse Science Fiction!“ Was ist real, oder doch nur „kirgisische Mär“? Emminger: „Es ist alles Kafka in diesem Buch.“