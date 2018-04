Mit neuem Obmann in die neue Saison

Die Zügel fest in der Hand hat bei der Pferdeeisenbahn im Mühlviertler Kerschbaum der Bürgermeister von Rainbach, Friedrich Stockinger. Er wurde kürzlich zum neuen Obmann gewählt und folgt damit Walter Mayr nach, der dem Verein 26 Jahr lang vorstand. Gemeinsam mit der Tourismuschefin von Rainbach, Bettina Preinfalk, will Stockinger die Pferdeeisenbahn touristisch weiterenwickeln. So soll das malerische Gebäude in Kerschbaum verstärkt als „Location“ für Hochzeiten und andere Veranstaltungen beworben werden, auch an die Schaffung von Übernachtungsmöglichkeiten ist gedacht. Zum Saisonstart am 6. Mai wird die Gemeinde ihre neuen Bürger nach Kerschbaum einladen.

hw