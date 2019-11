Mit Öl getränktes Tuch löste in Straßham Kellerbrand aus

Gleich mehrere Brände haben am Wochenende Oberösterreichs Feuerwehren beschäftigt. In der Alkovener Ortschaft Straßham (Bezirk Eferding) brach Sonntagfrüh im Keller eines Wohnhauses Feuer aus. Die 49-jährige Hausbesitzerin war gegen 4.15 Uhr durch das Geräusch eines umfallenden Wäscheständers wach geworden und hatte den Rauch bemerkt.

Sie weckte die anderen fünf schlafenden Bewohner, alle konnten rechtzeitig das Haus verlassen. Die Feuerwehr löschte die Flammen im Kellerraum und belüftete das stark verrauchte Haus, das durch das Feuer derzeit unbewohnbar ist. Alle sechs Bewohner, wurden vom Notarzt versorgt und mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht. Möglicherweise war die Brandursache eine Selbstentzündung. Der Lebensgefährte (51) der Frau hatte am Samstagvormittag in seiner Hobbywerkstätte im Keller einen selbstgebauten Holztisch mit Leinölfirnis imprägniert und das ölgetränkte Stofftuch in der Werkstatt auf einem Regal abgelegt.

Ebenfalls gestern früh musste in Steinbach am Ziehberg (Bezirk Kirchdorf) eine Gartenhütte von Einsatzkräften zweier Wehren gelöscht werden. Sie mussten die Hütte sowohl am Dach als auch im Bereich der gut isolierten Wände öffnen, um den Brand endgültig zu löschen. Verletzt wurde niemand.

Stadel in Vollbrand

Bereits Samstagabend ist in Vorderstoder (Bez. Kirchdorf) ein Holzstadel bei einem abgelegenen Bauernhof in Vollbrand gestanden. Feuerwehrleute sahen bei ihrem Herbstkonzert den Feuerschein und schlugen sofort Alarm. Insgesamt waren sieben Feuerwehren im Einsatz gestanden. Sie konnten ein benachbartes Wohngebäude retten, das aufgrund des starken Windes stark gefährdet war. Und in Linz musste die Feuerwehr am Samstag bei einem Wohnungsbrand eine Katze und ein Kaninchen retten.

Sturmeinsätze

Auch der Föhnsturm löste gestern Feuerwehreinsätze aus. So etwa hatten in Linz-Pichling und in Bad Goisern umgestürzte Bäume Straßen blockiert