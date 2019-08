Mit Olympia-Ticket gibt sich Lobnig bei der Heim-WM nicht zufrieden

Spätestens bis zum Semifinale will Österreichs Ruder-Ass „topfit“ sein

Von Christoph Gaigg

Mit dem EM-Titel 2016, dem Olympia-Finaleinzug im selben Jahr und WM-Bronze 2017 zählt Ruder-Ass Magdalena Lobnig zu den absoluten Topleuten in ihrer Disziplin. Das will die Kärntnerin, die zuletzt von einer Erkrankung zurückgeworfen wurde, auch bei der WM ab Samstag (Eröffnung 19.30) in Ottensheim unter Beweis stellen.

Seit gestern weilt die 29-Jährige in OÖ, auch die gesundheitlichen Probleme ändern nichts an ihren hohen Ambitionen: „Ein Quotenplatz für Olympia ist das Minimalziel (Top 9, Anm.)“, sagte sie, ohne sich damit zufrieden zu geben: „Natürlich habe ich die Medaille im Hinterkopf, sie bleibt ein Ziel.“

Zu sehr unter Druck setzen will sich die Athletin von VST Völkermarkt, die am Sonntag (16.25) den Vorlauf bestreitet,aber nicht. „Ich muss mir Zeit geben, werde ein, zwei Rennen brauchen, um zu alter Stärke zu finden. Der Plan ist, dass ich im Semifinale topfit bin.“

Der Österreichische Verbandspräsident Horst Nussbaumer hat jedenfalls klare Vorstellungen in Sachen Zielsetzung für sein 28-köpfiges Aufgebot: „Wir wollen drei Olympiaplätze erreichen und mit einem Boot um Medaillen mitfahren.“