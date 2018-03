Mit Pkw gegen Baum: Lenker starb

MOOSBACH — Tödlich verunglückt ist in der Nacht zum Sonntag ein 26-Jähriger aus Moosbach (Bez. Braunau). Er war mit seinem Pkw in seiner Heimatgemeinde in einer lang gezogenen Rechtskurve der B142 links von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen fuhr über die Böschung und stieß frontal gegen einen Baum.

Wie lange der Unfall im Anschluss unbemerkt blieb, ist unklar. Kurz nach vier Uhr Früh bemerkte jedenfalls ein Mitarbeiter der Straßenmeisterei Altheim, der an der Stelle vorbeikam, das Wrack und hielt an. Er fand den Verunglückten, der in seinem Wagen eingeklemmt war und alarmierte Rettung, Feuerwehr und Polizei. Der 26-Jährige wurde von Einsatzkräften der FF Mauerkirchen aus dem Wrack geborgen. Der alarmierte Notarzt konnte ihm aber nicht mehr helfen, er stellte nur mehr den Tod des Mannes fest.

An der Unfallstelle konnten keine Hinweise gefunden werden, die auf ein Fremdverschulden hindeuten würden.