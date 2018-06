Mit Prestigesieg zwei Rekorde eingestellt

Im Gegensatz zu seinen Spielern, die erst am Mittwoch wieder beim Fußball-Nationalteam einrücken müssen, gönnte sich Teamchef Franco Foda nach dem 2:1-Triumph gegen Deutschland, dem erst neunten Sieg im 40. Nachbarschaftsduell, nur einen freien Nachmittag. Bereits am Montag beginnt für ihn die Vorbereitung auf den nächsten Testspiel-Schlager am Sonntag (16 Uhr) gegen Brasilien.

„Gegen Brasilien noch einmal alles raus hauen“

„Wir freuen uns auf Wien, da kommen noch einmal ein paar Zuschauer mehr“, sagte Foda. „Dann wird die Mannschaft noch einmal alles raus hauen und an die Grenze gehen, damit wir vielleicht wieder die Sensation schaffen.“ Es wäre der erste Sieg gegen Brasilien überhaupt. Aber schon gegen die Deutschen hätte sein Team „Außergewöhnliches“ geleistet, vor allem in der zweiten Hälfte. „So ein Spiel gibt der Mannschaft Stärke.“

Rekord macht stolz, aber wichtig wird es erst

Die Öffentlichkeit würde jetzt nicht mehr von Cordoba — der 3:2-Sieg bei der WM 1978 jährt sich am 21. Juni zum 40. Mal — reden, sondern vielleicht von Klagenfurt. Die historische Dimension des Erfolges und auch die Einstellung des Startrekords von fünf Siegen in fünf Spielen sowie der längsten Erfolgsserie von insgesamt sieben Siegen des ÖFB-Tems am Stück aus 1933/34 stehe aber nicht im Mittelpunkt. „Es macht einen schon stolz, keine Frage, aber es beschäftigt mich jetzt nicht.“ Wichtig sei es im September: „Da geht es um etwas in der Nations League“, verwies Foda auf die Duelle gegen Bosnien und Nordirland.

„Viele positive Nachrichten aus Deutschland“

Der Teamchef feierte den ersten ÖFB-Sieg gegen die Deutschen seit Oktober 1986 (4:1) verhalten mit einem Glas Rotwein. Schlafen würde er nach Spielen immer schlecht, „egal ob wir gewinnen oder verlieren“. Die Partien laufen im Kopf noch einmal ab. Glückwünsche aus der Heimat gab es zuhauf. „Ich habe viele positive Nachrichten aus Deutschland bekommen, dass der Sieg auch verdient war. Das zeugt von Respekt.“

Tatsächlich war sein Team nach 0:1-Rückstand durch Özil (11.) gegen den Weltmeister zurückgekommen und hatte diesen mit enormem läuferischen Aufwand nach der Pause arg unter Druck gesetzt. Traumtore von Hinteregger (53./Volley nach Eckball) und Schöpf (69./nach herrlichem Spielzug) drehten die Partie, einen höheren Sieg verhinderte DFB-Keeper Manuel Neuer.

Fehlersuche gestaltete sich schwierig

Da gestaltete sich selbst die Fehlersuche schwierig. In den ersten 20, 25 Spielminuten sei man in der Vorwärtsbewegung zu wenig mutig gewesen, meinte Foda. Schon in den vergangenen Tests gegen Slowenien (3:0) und Russland (1:0) war er mit der Anfangsphase nicht zufrieden gewesen. „Wir müssen dahin kommen, dass wir nicht irgendwo einen Dosenöffner brauchen.“