Mit „Schmetterlings-Übersiedlung“ an der S10-Trasse wird es ernst

Bei der Umfahrung Rainbach als erstem Teil für den Lückenschluss der Mühlviertler Schnellstraße S10 von Freistadt Nord zur Staatsgrenze nach Wullowitz starten die ökologischen Ausgleichsmaßnahmen für den im Herbst 2023 geplanten Baubeginn. Konkret verlegt die Asfinag unter Aufsicht von Experten Lebensräume der streng geschützten Schmetterlingsart Ameisenbläuling, die sich in unmittelbarer Nähe zur Trasse befinden, an nahe gelegene Ersatzstandorte. Dies erfolg durch so genannte Grassodenverpflanzungen, wobei bei dem Verfahren das gesamte Bodenleben an die neuen Standorte übertragen wird. Die Asfinag geht davon aus, dass ein alternativer Lebensraum für die Schmetterlinge rasch sichergestellt werden kann.

Maßnahmen auf 50 Hektar

Insgesamt werden für die sieben km lange S10 Nord auf einer Fläche von gut 50 Hektar oder knapp 80 Fußballfeldern ökologische Ausgleichsmaßnahmen gesetzt. Dazu zählt u. a. auch das Aufhängen von 150 Fledermaus- und 20 Vogelnistkästen.

Ohne Umfahrung würden 2035 täglich 19.400 Autos durch das Ortszentrum von Rainbach fahren. Mit der S 10 Nord werden es weniger als 1500 pro Tag sein.

Am Donnerstag wird die Asfinag über das Schmetterlings-Projekt in einem Pressegespräch vor Ort informieren.