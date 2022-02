Mit Strapsen und Klopapier ins Musical

Klopapier und Konfetti einpacken, die Strapse aus der Lade holen und schon ist der im wahren Leben Bodenständige bestens für das Kult-Musical „Rocky Horror Show“ von Richard O’Brien gerüstet.

250.000 Zuschauer sahen bei der von Regisseur Sam Buntrock inszenierten Tournee bereits die Geschichte rund um Frank’n’Furter und seiner Gefolgschaft, nun wurde die Show einer Frischekur unterzogen, geht wieder auf Tour und kommt als Sommermusical vom 12. bis 31. Juli ins Musiktheater Linz.

Nicht mehr die große Rock-Show will Buntrock auf die Bühne bringen, sondern einen „menschlicheren und intimeren Blick auf die Figuren“. Die Protagonisten sollen besser verstanden und mehrdimensionaler werden, weg vom Klischee.

Dass darüber aber das Unverwechselbare an der „Rocky Horror Show“ nicht verloren geht, verspricht Ralf Kokemüller, CEO und Produzent von Mehr-BB Entertainment: „Am Ende des Tages ist es eine Party!“

Die deutsche, schweizerische und österreichische Presse bekommt erste Einblicke in die Produktion, die Geschichte pur, ohne Maske, ohne Kostüm, nur mit Klavier begleitet. Die Hits bleiben auch da Kult — von „The Time Warp“ bis „Sweet Transvestite“, auf der großen Bühne stimmt dann die Live-Band mit ein, die „Glamrock vom Feinsten“ bieten wird, wie Executive Producer Martin Flohr betont.

Die Kunst der hohen Hacken, Sex & Tod

Tipps von den Mädels hat sich Frank’n’Furter-Darsteller Oliver Savile in Sachen hohe Hacken und der Kunst, darauf zu laufen, geholt. Den exzentrischen Außerirdischen hat der Darsteller schon immer spielen wollen. Auch wenn der nicht wirklich ein „nice guy“ sei. „Er ist eben von einem anderen Stern.“ Um genau zu sein vom Planeten Transsexual aus der Galaxie Transylvania.

Das biedere Pärchen Janet und Brad, das sich in Frank’n’Furters Schloss verirrt, geben Claire Keenan und Sev Keoshgerian. Just in der Nacht der Verirrung präsentiert Frank’n’Furter seine neueste und betörendste Schöpfung, den muskelbepackten Rocky (Ryan Goscinski).

Es folgen Leidenschaft, Sex, Verrat und Tod — alles, was eine packende Geschichte braucht. Über allem steht der Erzähler, in Wien etwa gespielt von Klaus Eberhartinger. Wer in Linz diesen Part übernehmen wird, wird noch bekannt gegeben.

Und das Publikum? Zurücklehnen und genießen? Mitnichten! Die Konfetti brauchen Sie gleich zu Beginn, wenn geheiratet wird; das Klopapier, wenn Rocky von seinen Bandagen befreit wird und die Strapse — die machen sich immer gut.