Mit Technologie-Ansage überzeugt

Die Eckzahlen der neuen Leistungsvereinbarung haben wie berichtet LH Thomas Stelzer und JKU-Rektor Meinhard Lukas schon am Mittwoch nach der Verhandlungsnacht präsentiert — für die kommenden drei Jahre wird die Linzer Kepler Uni zusätzliche 55 Millionen Euro bekommen, hinzu kommen noch die bereits zuvor fixierten 50 Mio. für den Aufbau der Medizinischen Fakultät in Linz — und das sei auch eines der wichtigsten Hemmnisse gewesen, die es bei den Verhandlungen auszuräumen galt. Denn laut Lukas seien seitens des Ministeriums diese Zahlungen einfach dazugerechnet worden, unter dem Motto: Die JKU bekommt eh schon um 50 Mio. mehr. Doch man konnte mit der neuen Profilierung punkten, schildert Lukas. Deshalb könne nun auch der Ausbau der anderen Fakultäten weitergehen. Und man werde sich dabei vom Begriff der „Technologie“ leiten lassen. Man konnte dies bei den Verhandlungen dem Minister anschaulich per Video zeigen. So sei es etwa bei den selbstfahrenden Autos notwendig, dass diese Maschinen mit menschlichen Verkehrsteilnehmern, etwa Fußgeher und Radfahrer, kommunizieren. Die Schnittstelle Mensch-Maschine brauche auch soziologische Forschungen. Aber auch die Wirtschaftswissenschaften seien durch die Digitalisierung mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Technologie sei ein ganzheitlicher Ansatz. Das wolle man in allen Fakultäten umsetzen.

Bachelor für Juristen

bezahlte Anzeige

Und man will auch mit neuen Angeboten punkten. Die Speerspitze sei das „Linz Institute of Technology“ (LIT). Wie in Deutschland üblich, starte man aber nun auf der JKU mit „Studienversuchen“. So wolle man ab Herbst Jus auch mit Bologna-Architektur anbieten. Das heißt, nach drei Jahren werden die Studenten Bachelor und nach fünf Master, das normale Jusstudium dauert nur vier Jahre (acht Semester). Im nun zusätzlichen Jahr könne das Gerichtspraktikum absolviert werden. Grundsätzlich habe sich der Lernstoff des Studiums auch durch den EU-Beitritt verdoppelt, auch hier brauche es eine Neuorientierung, nicht mehr das Wissen über, sondern der Umgang mit Recht müsse beherrscht werden, so Lukas, der selbst jahrelang der rechtswissenschaftlichen Fakultät vorstand.

Und punkten will die JKU bei den Studenten auch mit neuen Angeboten für das Lernen — das soll sich u. a. im Zubau auf der Uni-Bibliothek manifestieren. Dabei gehe es auch darum, das „Präsenz“ beim Studieren einen Mehrwert haben soll, sieht Lukas die Konkurrenz im Internet. Aber auch das eigene Online-Angebot will man ausbauen.

Verpflichtungen

In der Leistungsvereinbarung sind auch Ziele vereinbart. So müsse im Studienjahr 2019/20 die Zahl der prüfungsaktiven Studenten (verglichen mit 16/17) um bis zu fünf Prozent gesteigert werden. Erreicht man das Ziel nicht, könnten die Gelder im dritten Jahr der Leistungsvereinbarung gekürzt werden, so Lukas.