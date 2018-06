Mit Teppichen mehr als 700.000 Euro ergaunert

MELK/KLAGENFURT — Durch Betrügereien mit Teppichen in mehreren Bundesländern sollen Kriminelle seit Dezember 2015 mindestens 700.000 Euro ergaunert haben. Bisher sind 150 Opfer bekannt. Die Ermittler gehen von zahlreichen weiteren Geschädigten aus, sie wurden ersucht, sich zu melden. Das Trio – zwei Franzosen und ein Österreicher – ist flüchtig.

Preise bis zum Tausendfachen überhöht

Die Männer sollen laut Polizei überhöhte Preise – das bis zu Tausendfache – für Reinigung bzw. Reparatur verlangt haben. Die drei Männer werden mit europäischen Haftbefehlen gesucht. Bei den Verdächtigen handelt es sich um einen 56-jährigen Franzosen, seinen 26-jährigen Sohn und einen 48-jährigen Wiener.

Die beiden Franzosen schalteten laut Polizei Werbung in Tageszeitungen, um an Kunden zu kommen. Die Gesuchten sollen überwiegend in der Steiermark, in Kärnten, Tirol, Wien und Niederösterreich – mit weltmännischem und vorgetäuschtem fachkundigen Auftreten als Unternehmer der Reinigungsfirma A.C. – aktiv gewesen sein. Die Betrüger fuhren zu den späteren Opfern, schätzten deren Orientteppiche auf einen überhöhten Wert und verlangten in Folge Wucherpreise für die Reinigung bzw. Reparatur.

In zahlreichen Fällen sollen die Verdächtigen auch Teppiche weiterverkauft haben, statt sie zu reinigen bzw. zu reparieren.

Bei Hausdurchsuchungen an den beiden Firmen- adressen in Wien-Margareten und Lienz (Osttirol) wurden mehr als 250 orientalische Teppiche sichergestellt. Veröffentlicht wurden einige davon auf der Website des Innenministeriums unter „Sichergestellte Gegenstände“.

Geschädigte wurden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Melk (Tel. 059133-3130) zu melden.