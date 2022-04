Mit Thielemann am Gipfel

Kontrastreicher könnte das Programm des zweiten Orchesterkonzerts bei den Salzburger Osterfestspielen nicht sein.

Während Strauß in seiner „Bergtour in Klängen“ aus dem Vollen in der Mitte seines Lebens schöpfte, war es bei Bartok sein letztes Werk. Dieses Viola-Konzert wirkt in sich sehr rund und ist mit 23 Minuten eher kurz, die drei Sätze, die mit meisterhaften Übergängen ohne Pause gespielt werden, fanden in Antoine Tamestit (42) einen geradezu idealen Interpreten.

Schon der Beginn mit einem ausgedehnten Solo wurde vom eher schmächtigen, feingliedrigen Franzosen derart souverän „serviert“, dass das Publikum dem „Abschiedswerk“ hoch konzentriert folgte.

Das Instrument des Solisten aus 1672 ist die allererste Arbeit von Stradivari, der Tamestit gerade in höchsten Bereichen geradezu sphärische Klänge entlockte. Thielemann begleitete mit der recht groß besetzten Staatskapelle sehr fein, ab und an mit dezentem Handzeichen dämpfend.

Der Gipfel bleibt gleich, aber der Weg…

Es gibt kaum ein Stück, das dem Dresdner Orchester vertrauter ist — auch ihm gewidmet — als die „Alpensinfonie“. Der Gipfel bleibt immer gleich, aber der Weg … und das macht jede Aufführung immer wieder neu.

Sicherlich gibt es instrumentaltechnisch gesehen brillantere, virtuosere Orchester. Aber diese kollektive Klangqualität der einzelnen Sektionen, das gemeinsame Atmen, fast blindes Verständnis mit dem Dirigenten ist kaum in Worte zu fassen.

Die „Sprache“ von Strauss, in Hunderten von Abenden in der Semperoper geschult, ist den Musikern der Staatskapelle Dresden quasi in die Wiege gelegt. Da verstumme jedes Rezensenten „Beckmesserei“ und mache Platz dem reinen Erleben von „Klang“. Eine Art Hörfilm als Begleiter in der großen Natur. Trotz allem Sturm und Gewitter in dieser mächtigen Partitur mit Windmaschinen, Paukendonner und Orgeldröhnen waren es diesmal die leisen, intimen Abschnitte — von Thielemann besonders liebevoll in Mimik und Gestik „modelliert“ —, die anrührten.

Klar, dass der Jubel samt Standing Ovations fast Karajansche Ausmaße annahm. Das Orchester war längst abgegangen, da wurde Thielemann noch immer wieder auf die Bühne geklatscht.