Mit tierischer Freude & einem kühlen Kopf

So will der LASK heute gegen Basel Einzug ins Play-off der Champions League fixieren

„Wir sind motiviert und heiß, freuen uns tierisch auf das Spiel des Jahres“, erklärte LASK-Trainer Valerien Ismael. Seine Athletiker gehen nach fünf Siegen in den ersten fünf Saisonmatches mit einer breiten Brust sowie einem 2:1-Vorsprung ins Retourmatch gegen den FC Basel im Linzer Stadion, das mit 14.000 Zuschauern längst ausverkauft ist. Dem Coach ist aber klar, dass noch einmal 90 (oder mehr) harte Minuten warten. „Sie werden anders auftreten als in Basel, sehr konzentriert und aggressiv“, so Ismael. Er rechnet mit einem Gegner, der „mit aller Macht probieren wird, das Spiel zu drehen.“

Darauf müsse man vorbereitet sein, da müsse man entsprechend dagegen halten. Seine Forderungen an die Mannschaft, die bis auf Christian Ramsebner in Bestbesetzung antreten kann:

Für Ismael Verwalten des Vorsprungs kein Thema

„Es geht darum, kühlen Kopf zu bewahren, uns nicht aus dem Spiel bringen zu lassen“, betont Ismael. „Wir müssen einige Details, die wir aus dem Hinspiel analysiert haben, abstellen. Denn es gab eine Phase, wo wir nicht so verteidigt haben, wie wir uns das vorgestellt haben.“ „Wir brauchen wieder den Mut, wie im Hinspiel, dem Gegner sportlich weh tun zu wollen“, erklärte der Coach.

Kapitän Gernot Trauner meinte ergänzend: „Es wird nur über kompakte Mannschaftsleistung gehen. Wir werden unsere Chancen bekommen, die müssen wir nutzen“, so der Abwehrchef.

Denn auf ein Verwalten des Vorsprungs wollen sich die Oberösterreicher gar nicht einlassen. „Wir sind nicht da, um zu kalkulieren. Das können wir nicht, unser Motto ist, am Limit zu sein. Wir werden versuchen, das Spiel zu gewinnen, um sicher weiterzukommen“, versicherte Ismael. Auch an der grundsätzlichen Ausrichtung werde sich nichts ändern. „Wir haben eine klare Philosophie, klare Prinzipien. Es ist egal, ob wir auswärts oder zu Hause spielen“, so der 43-Jährige.

„Wollen zeigen, wie gut wir sind“

Der gebürtige Straßburger sieht sein Team nach wie vor in der Außenseiterrolle. Aber: „Wir haben eine riesige Chance, weiterzukommen. Wir wollen zeigen, wie gut wir sind und noch einmal so eine Topleistung abrufen. Wir sind LASK und so spielen wir“, stellte er klar. Dem konnte Trauner nur zustimmen: „Wir haben uns in eine super Situation gebracht, jetzt müssen wir auch den zweiten Schritt machen.“