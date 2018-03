Mit Titan-Heiligenschein zwischen Pink und Orange

Es tut sich halt immer was in der Formel 1. Schon 2017 waren die Boliden lauter, breiter und schneller geworden, auch heuer sehen die Millionen teuren Renngeräte wieder etwas anders aus. Am Auffälligsten ist dabei der „Halo“ (steht für „Heiligenschein“, Anm.) genannte Cockpitschutz, abmontiert werden mussten hingegen die Heckfinne und T-Flügel.

Der „Halo“, ein Titanbügel von etwa sieben Kilogramm, der ringförmig über den Kopf des Fahrers gespannt und in der Mitte mit einer Strebe befestigt ist, soll die Fahrer vor herumfliegenden größeren Teilen schützen. Schön schaut das nicht aus, die FIA hatte die Einführung trotz harscher Kritik durchgesetzt.

Ein Jahr – drei Motoren

Nicht umsonst hatte Mercedes-AMG bei den Testfahrten in Montmelo vor zwei Wochen wahre Marathondistanzen abgespult. Eine Antriebseinheit muss heuer nämlich sieben Rennen überleben, wer mehr als drei Motorenpakete einsetzt, wird in der Startaufstellung zurück gereiht.

Das Strafensystem wurde vereinfacht, ab sofort werden Fahrer, die 15 und mehr Startplätze zurückversetzt werden, am Ende des Feldes positioniert. Betrifft das mehr als einen Fahrer, dann entscheidet die zeitliche Abfolge der verhängten Strafen.

Dafür gibt es 2018 zwei Reifentypen mehr. Formel-1-Ausstatter Pirelli rollt neben dem superschnellen und -weichen pink-schwarzen „Hypersoft“ auch einen „Superhart“ aus. Dieser ist orange markiert.