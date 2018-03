Mit Udos Worten & Werken

Eine Hommage an Udo Jürgens — Am 13. April in Engerwitzdorf

Es war in einem Urlaub in Griechenland, als eine Melodie durch Udo Jürgens‘ Kopf ging und ihn nicht mehr losließ. Dass diese ein Hit werden würde, war schnell allen klar, aber welche Worte passten darauf? Zwei Jahre lang blieb die Melodie ohne Text, bis Jürgens „Es war schon dunkel als ich durch Vorstadtstraßen heimwärts ging. Da war ein Wirtshaus aus dem das Licht noch auf den Gehsteig schien …“ einfiel. Der Rest ist Geschichte. Wie es zu dem Erfolg „Griechischer Wein“ kam, ist nur eine der vielen Anekdoten, die die Schauspielerin Gabriela Benesch — bekannt etwa an der Seite von Wolfgang Böck in „Die Slupetzkis“ — beim Tribute-Konzert „Udo Jürgens —Sein Leben, seine Liebe, seine Musik“ vorträgt. An ihrer Seite Hannes Rathammer, der Udo Jürgens Lieder zum Besten gibt und die beiden Musiker Alexander Blach-Marius und Hubert Koci.

Am 13. April erinnert die Hommage, bei der Erich Furrer Regie führt, in Engerwitzdorf an Udo Jürgens. Um 20 Uhr beginnt das Konzert „Im Schöffel“.

„Wir wollen das große Werk von Udo Jürgens hochleben und weiterleben lassen“, sagt Benesch. Begegnet ist sie Udo Jürgens durch ihre langjährige Freundin Jenny Jürgens. Dank der Tochter von Udo Jürgens kam sie auch zu dessen Texten. „Es war mir wichtig, dass alle Aufzeichnungen von Udo Jürgens selbst geschrieben wurden“, so Benesch: „Die Texte haben immer einen Bezug zu den Liedern. Auf diese Weise erzählen wir von den Stationen seines Lebens.“ Es gehe um seinen Werdegang, seine Erfolge. „Wir verraten aber auch, wie es zu der Geschichte mit dem Bademantel gekommen ist.“

Doch nicht nur die berühmtesten Lieder des Künstlers kommen auf die Bühne. Auch weniger bekannte Geschichten rund um ihn werden erzählt, wie etwa jene, dass zwei seiner Songs auf dem Index gelandet sind. Die Kirche etwa hat sich von „Gehet hin und vermehret euch“ auf den Schlips getreten gefühlt …

„Was ich an seinen Schriften ganz besonders interessant finde, ist, wie er über das Älterwerden reflektiert“, erzählt Benesch, die mit diesen Texten durch den musikalischen Abend führt: „Er hat sich gefragt, wie man der Zukunft mit Freude entgegenblicken kann, ohne jeden Tag als ein Abschiednehmen von der Welt zu betrachten.“

M. Moshammer

