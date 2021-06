Mit Upper Energy in die Zukunft

„Wir müssen den Weg engagiert weiter gehen“, so Landeshauptmann Thomas Stelzer bei der Präsentation des oberösterreichischen Energie- und Klimamaßnahmenplans „Upper Energy“.

Demnach sei Oberösterreich bereits jetzt mit dem vorhandenen Know-how und den Kompetenzen Vorzeigeregion.

So stieg laut OÖ. Energiebericht 2020 zwischen 2005 und 2019 der Endenergieverbrauch nur um sechs Prozent bei 61 Prozent Wirtschaftswachstum.

„Die Dekarbonisierung ist nicht nur Herausforderung für Europa, sie ist insbesondere für Österreich und Oberösterreich eine große Chance – nicht nur durch die Entkoppelung von Wirtschaftswachstum und Ressourcennutzung, sondern auch durch Veränderungen in der Technologie-führerschaft“, betonte Stelzer mit Bezug auf die Energiewende.

Mit Umsetzungsstärke

Nun läutet das Land OÖ mit „Upper Energy“ die Energiewende bis 2030 weiter ein und geht mit „Umsetzungsstärke“ an die kurz- und mittelfristigen Maßnahmen der Strategie „Energie-Leitregion 2050“.

Dafür werden bis 2030 vom Land OÖ 200 Mio. Euro an Förderungen aufgewendet, die eine Wertschöpfung von bis zu einer Milliarden Euro bringen sollen. Hoch auf der Agenda steht dabei laut Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner die Solarenergie.

Demgemäß sei für heuer in Neukirchen bei Lambach ein neues Leuchtturmprojekt für eine Photovoltaik-Überdachung in Planung. Beim Radweg der ehemaligen Haager-Lies-Bahnstrecke wird ein Pkw-Parkplatz mit Photovoltaiküberdachung errichtet. Auch ein kleiner Teil des Radwegs wird mit Modulen ausgestattet.

Im Zeichen der bereits geltenden Strategie, 200.000 Dächer bis 2030 mit Photovoltaik-Anlagen auszustatten, wird es dazu eine neben einer Bewusstsein schaffenden Kampagne auch eine neue Sonderförderung geben.

Für die statische Beratung greift das Land OÖ Unternehmen, Vereinen, konfessionellen Einrichtungen, Gemeinden und Privatpersonen mit maximal 1500 Euro unter die Arme. Für Investitionen für bauliche Maßnahmen einer Anlage werden bei Privaten maximal 15.000 Euro budgetiert, für Gemeinden, Vereine, konfessionelle Einrichtungen bis zu 100.000 Euro.

E-Infrastruktur ausbauen

Der nächste Schritt für den Austritt aus der fossilen Energie ist der flächendeckende Ausbau von E-Ladestationen. Dementsprechend sollen 500.000 Euro für die Errichtung von 10.000 E-Ladestationen mit 0,75 Megawatt Leistung für Gemeinden zur Verfügung stehen.

Mit den öffentlichen und privaten Stationen will das Land Oberösterreich bis 2025 100.000 Lade-Punkte. Die weiteren „zig Millionen“ des „Upper-Energy“-Plans, wie es Achleitner nannte, fließen etwa in ein Begleitprogramm für einkommensschwache Haushalte zur Beiseitigung der Energiearmut, in die Förderung von Erneuerbaren Energiegemeinschaften, die Umsetzung der Energieraumplanung zusammen mit der Universität für Bodenkultur und den Energie-Star-Preis für energieautarke Unternehmen.

Bis zu 60.000 Öko-Jobs

„Aktuell befinden wir uns in einer Phase, in der dieser Transformationsprozess eine noch nie da gewesene Geschwindigkeit aufnimmt, insbesondere auch durch technische Weiterentwicklungen“, fügte Achleitner hinzu. So bietet etwa die Energie- und Umweltwirtschaft in Oberösterreich rund 30.000 Arbeitsplätze, bis 2030 könnten es mit dem Wachstum doppelt so viele sein.