Mit Vielseitigkeit und Erfahrung sollen die Top 10 Realität werden

Wie wichtig eine vielseitige, koordinative Sportausbildung in der Jugend ist, lässt sich am Beispiel von Markus Glück erkennen.

Der Vöcklabrucker, der seit mehr als zehn Jahren in Salzburg lebt, ist in China als Anschieber im Zweier- und Vierer-Bob bei seinen zweiten Olympischen Spielen im Einsatz.

„Grundausbildung in OÖ“

„Mit dem Turnen und der Leichtathletik beim PSV-Wels geschah die Grundausbildung in Oberösterreich, der Feinschliff erfolgte dann in Salzburg“, erklärte der Heeressportler, der wegen des seit gut fünf Jahren abgeschlossenen Sportstudiums in die Mozartstadt kam und seine sportliche Heimat im Olympiazentrum in Rif fand.

Während seiner erfolgreichen Zeit im Kraftdreikampf (Staatsmeister, Nationalteam, EM-Teilnahme) wurde der schnellkräftige Athlet 2015 von einem Bob-Funktionär angesprochen, „ob ich das nicht mal ausprobieren möchte“.

Glück wagte das neue Abenteuer und meisterte den Umstieg in den Mannschaftssport. „Anfangs habe ich mir schwer getan, da das Ergebnis nicht nur von mir abhängt“, schilderte der Anschieber von Markus Treichl.

Nachdem es für das Bob-Team im Olympia-Winter zu Beginn nicht optimal gelaufen war, sorgten die beiden zehnten Plätze in Altenberg und Winterberg Mitte Dezember für Erleichterung und das Peking-Ticket. „Die Sprintzeiten sind besser den je. Wir haben seit Pyeongchang vier Jahre mehr Erfahrung und die EM hat uns Auftrieb geben“, visiert Glück in China sowohl im Zweier als auch im Vierer eine Top-10-Platzierung an.

Finale am Geburtstag

Bis zu den Bob-Wettkämpfen, die traditionell den Olympia-Abschluss bilden, muss sich Glück vor Ort die notwendige Feinabstimmung erarbeiten und vor allem keinen positiven Corona-Test abgeben.

„Das wird die größte Challenge“, meinte Glück, der am 15. Februar seinen 32. Geburtstag hoffentlich im Eiskanal mit den Endläufen im Zweier feiern wird. „Ein Olympia-Finale zum Geburtstag ist richtig cool!“

Von Daniel Gruber