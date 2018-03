Mit Zinnsoldaten & VR-Brille

Schon im Eingangsbereich wartet ein imposantes Heer — die handbemalte Zinnfigurenlegion „Mules of Marius“ — auf die Besucher im Museum Lauriacum, das mit der Sanierung von ursprünglich 600 auf 1300 Quadratmeter für die Präsentation der Römerzeit ausgedehnt werden konnte. „Lauriacum beherbergte 25.000 Leute, darunter 6000 Soldaten, hatte also große Bedeutung im römischen Weltreich“, sagte Landeshauptmann Thomas Stelzer bei der „Sneak Preview: OÖ. Landesausstellung 2018“. Diese trägt den Titel „Die Rückkehr der Legionen“ und wird von 27. April bis 4. November 2018 an verschiedenen Schauplätzen in Szene gehen. Herzstück ist natürlich das Museum Lauriacum in Enns, Hauptplatz 19.

Spannende Begegnung mit dem Römischen Reich

Dort kämpfen momentan noch „Legionen“ von Bauarbeitern mit den Herausforderungen des Objekts, aber ein erster Eindruck verspricht eine spannende Begegnung mit dem Römischen Reich, das 500 Jahre unser Land beherrscht hat. „Wir werden bis zur Eröffnung fertig“, sagt Reinhold Kräter, Kulturdirektor des Landes.

Von den Zinnfiguren geht es ins Imperium Romanum, Provinz Noricum. Lauriacum sei mit der Stationierung der zweiten italienischen Legion am Ende des zweiten Jahrhunderts n. Chr. einer von rund 30 Stützpunkten im Römischen Reich geworden, so Reinhardt Harreither, wissenschaftlicher Leiter der Landesausstellung. Dessen Stellenwert werde hier vermittelt.

Der zweiten italienischen Legion ist ein eigener Raum gewidmet. Hier kann man das via 3D-Druck hergestellte Modell des Legionslagers samt monumentaler Bauinschrift begutachten. Der Legionär wird auch als Arbeiter am Lager, im Steinbruch, als „Ofensetzer“ etc. gezeigt. Eine Multimedia-Station offeriert überdies die erstaunliche Karriere eines Kommandanten dieser Legion, so Stefan Traxler, ebenfalls wissenschaftlicher Leiter der OÖ. Landesausstellung und Projektleiter der Ausgrabungen im Rahmen ebendieser.

Orpheus eröffnet den Teil der Ausstellung, die den Gräberfeldern gewidmet ist, einer gemeißelten Grabinschrift etwa, die Seccius Secundinus, eine Leitfigur des Rundgangs, für seine Familie meißeln ließ. Es gibt Grabreliefs, abgebildete Soldatenfamilien, Grabdenkmäler … Marmor aus der Nähe von Villach war sehr begehrt. „Die schlafende Ariadne in Marmor ist beste Qualität“, so Harreither, Leiter des Museum Lauriacum. Es gebe in allen Räumen Vermittlungsstationen, die das jeweilige Thema multimedial aufbereiten, teils in lustiger Form, sagt Traxler.

Die Welt von damals im Haus der Medusa

Im ersten Obergeschoß sind bedeutende Funde römischer Wand- und Deckenmalereien zu erleben, Zeugen großen Wohlstands. Im Haus der Medusa lässt sich spielerisch und mit Virtual-Reality-Brille die Welt von damals aus der Subjektive erkunden. Bis zu vier Schichten, quasi „Tapetenwechsel“, wurden freigelegt, zeigen herrlich dekorative Aspekte. Wobei an der Puzzle-Station per Interaktion auch die moderne konservatorische Bearbeitung der Funde deutlich wird.

Im Stadtgeschichte-Raum ist die Entwicklung von Enns im Zeitraffer aufbereitet. Es gibt Kino.Und im zweiten Obergeschoß sind im Bereich „Numismatik — Bilderwelten“ die rund 40.000 Fundmünzen von Lauriacum samt Herstellungstechniken zu sehen. Dabei entstehen antike Bilderwelten, waren die Münzen doch Propagandainstrumente. Es lässt sich in den Alltag eintauchen, in das öffentliche Leben, die Glaubenswelten, in Handwerk und Handel.

„Es war uns wichtig, nicht irgendwo ein neues Museum zu bauen, sondern dieses Gebäude und somit die Innenstadt zu beleben“, sagt Bgm. Franz Stefan Karlinger. LH Stelzer: „Wir haben hier eines der größten Museen mit römischer Geschichte Mitteleuropas. Und das nachhaltig.“

Philipp Wagenhofer

https://landesausstellung.at