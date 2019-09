Wahlen sind immer so etwas wie ein Prüfstein für eine Demokratie. In Österreich ist diese Gott sei Dank so gefestigt, dass kein Zweifel an freien und fairen Wahlen besteht. Hierzulande schaut man eher auf die Wahlbeteiligung als Gradmesser dafür, wie sehr die Wahlberechtigten mitbestimmen wollen.

Darauf sollte man nicht verzichten. Denn bei der Wahl geht es um nichts weniger als die politische Zukunft des Landes. Es wird darüber entschieden, ob der Weg, den Sebastian Kurz mit seinem Team begonnen hat, eine Fortsetzung findet.

In erster Linie wird natürlich die Zusammensetzung des Nationalrats gewählt. Faktisch wird es aber auch darum gehen, wer Bundeskanzler wird. Und auch dabei ist wesentlich, wie viele Menschen wählen gehen. Denn ein allfälliger Wahlsieg ist noch keine Entscheidung der Kanzlerfrage. Wie einfach sich Parteien gegen den Wahlsieger zusammentun können, hat die Abwahl der vergangenen Bundesregierung gezeigt.

„Faktisch wird es aber auch darum gehen, wer Bundeskanzler wird.“

Und es ist auch schon vorgekommen, dass nicht die erstplatzierte Partei den Kanzler gestellt hat. Entscheidend wird daher der Vorsprung sein, mit dem der Wahlsieger durchs Ziel geht.

Im Wort „mitbestimmen“ steckt „Stimme“: Und die gilt es an der Wahlurne abzugeben, wenn man gehört werden möchte.