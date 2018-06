Mitfavorit Spanien startet gegen Europameister Portugal

Nach dem chaotischen Trainerwechsel startet Mitfavorit Spanien am Freitag (20.00 Uhr MESZ) in Sotschi gegen Portugal in die Fußball-WM. Im Duell gegen den Europameister um Real-Madrid-Star Cristiano Ronaldo wird der bisherige Sportdirektor Fernando Hierro erstmals als Interimscoach des Weltmeisters von 2010 fungieren.

Im zweiten Spiel der Gruppe B stehen sich zuvor (17.00 Uhr) in St. Petersburg die Außenseiter Marokko und Iran gegenüber. Zum Auftakt des zweiten Turniertages (14.00 Uhr) spielen in der Gruppe A in Jekaterinburg Ägypten und Uruguay gegeneinander. Gastgeber Russland war in dieser Gruppe am Donnerstag mit einem klaren 5:0-Sieg gegen Saudi-Arabien gestartet.