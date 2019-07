„Mitsingen ist nicht verboten“

Man weiß gar nicht so richtig warum, aber irgendwie kann jeder — mit oder ohne Italienisch-Kenntnisse — die großen Italo-Hits der vergangenen Jahrzehnten mitträllern.

Ob schmachtendes „Gente di mare“, rhythmisches „Felicità“ oder lüsternes „Bello e impossibile“, wir kennen sie alle und das Theater im Hof in Enns bringt sie in ihrer heurigen Sommerproduktion auf die Bühne im Innenhof des Florianer Freihauses. Premiere ist am 5. Juli.

Das Original wurde kräftig eingedampft

Musikalischer Kontrapunkt sind die Songs zur Komödie „Sommerfrische!“, frei nach Carlo Goldoni. Der Text stammt von Iris Harter, die Goldonis Original kräftig eindampfen musste. „Charme und Schmiss und das Italienische“des Goldoni-Stückes seien aber erhalten geblieben. „Aus über 20 Rollen habe ich sieben gemacht.“ Christian Himmelbauer, Regisseur des Abends und Theater im Hof-Intendant, vereint in seiner Rolle des Reiseleiters Carlo etwa alle Dienerrollen des Originals. Den Filippo gibt Martin Beck, dessen Tochter Giacinta Anna Zöch, Leonardo wird vom musikalischen Leiter Daniel Große Boymann gespielt, Vittoria von Julia Carina Wachsman, Guglielmo von Edis König und Sabina von Wiltrud Schreiner. Eines haben die Darsteller gemeinsam — Freude am und Talent zum Musikalischen. Instrumente und Gesang kommen nämlich bei allen Stücken vom Ensemble und eventuell vom Publikum. „Mitsingen ist auf jeden Fall nicht verboten“, sagt Intendant Himmelbauer. Ein Musical sei „Sommerfrische“ aber nicht.

Ihre Uraufführung feierte „Die Trilogie der Sommerfrische“, so der Originaltitel, 1761, in Enns spielt die Komödie im Jetzt. Leonardo und Guglielmo matchen sich um Filippos Tochter Giacinta, wollen dem anderen jeweils die eigene Schwester schmackhaft machen. Die ewig 29-jährige Tante Sabia schnappt sich in der Zwischenzeit den Reiseleiter …

Infos und Karten: www.theater-im-hof.at