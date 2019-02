Modedesigner Karl Lagerfeld 85-jährig gestorben

Der deutsche Modedesigner Karl Lagerfeld ist gestorben, berichteten am Dienstag mehrere französische Medien. Der Nachrichtenagentur Reuters zufolge habe eine dem Modekonzern Chanel nahestehende Quelle das Ableben des “Modezars” nun bestätigt. Eine Person im Umfeld des Modehauses Chanel bestätigte am Dienstag einen entsprechenden Bericht des französischen Magazins “Paris Match”, so Reuters.

Der 85-Jährige war bereits auf der Chanel-Modenschau in Paris im Jänner nicht aufgetreten, was Spekulationen über seinen Gesundheitszustand ausgelöst hatte. Bei Chanel, wo Lagerfeld über viele Jahre als Kreativdirektor fungierte, war zunächst aber niemand für eine offizielle Stellungnahme zu erreichen.

“Paris Match” zufolge sei der Designer am Montagabend wegen eines medizinischen Notfalls in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Dienstagfrüh sei er verstorben.

In der Welt der Mode galt der am 10. September in Hamburg geborene Lagerfeld seit dem Tod von Yves Saint Laurent als Alleinherrscher. Als Geburtsjahr nannte er selbst einmal 1935, andere Quellen sprachen von 1938 oder auch 1933. Seit dem Jahr 1983 war “Karl, der Große”, wie ihn die Modewelt nannte, für den Luxuskonzern Chanel tätig.

Noch länger entwarf er Damenmode für das italienische Haus Fendi. Zudem brachte er regelmäßig Mode unter seinem eigenen Namen heraus. Von 1980 bis 1984 war Lagerfeld zudem als erster Modeschöpfer einer langen Reihe bekannter Namen Gastprofessor der Modeklasse an der Universität für angewandte Kunst in Wien. Ikonisch auch sein Auftreten: Als seine Markenzeichen galten der weiße Haarzopf, die dunkle Sonnenbrille und schwarze Anzüge.