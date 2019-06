Moderne Gifte

Meist wird in Gerüchteküchen eher unappetitlich gekocht, manchmal sind dort sogar Giftmischer am Werk. Die modernen Gifte kommen aber nicht aus dem Reagenzglas und die modernen Gerüchte werden auch nicht mehr hinter vorgehaltener Hand à la „Stille Post“ verbreitet, sondern sie werden digital fabriziert und dann via „Social Media“ unters Volk gebracht. Millionenfach.

Da gibt es einerseits die bekannten „Fake News“. Meldungen, die einfach erstunken und erlogen sind und zumindest Zweifel säen wollen — ein bisschen was wird schon dran sein. Und andererseits gibt es echte Cyber-Kriminalität.

Mittlerweile haben zwar die meisten User begriffen, dass die vielen Millionen, die man per Mail gewonnen oder geerbt hat, eine Betrugsmasche sind. Auch mit den Bankdaten sind die meisten vorsichtiger geworden.

Derzeit braucht es ein gesundes Misstrauen und eine Portion Hausverstand.

Der nun aufgedeckte Skandal mit den gefälschten Mails, zeigt, dass immer neue Betrugsmaschen entstehen. Wir werden sicher noch lernen, wie wir uns in sozialen Medien bewegen müssen, was wir glauben können und nach welchen Regeln eine „Online-Gesellschaft“ funktionieren kann. Bis dahin braucht es aber ein gesundes Misstrauen und eine große Portion Hausverstand. Und bisweilen hilft auch ein Blick in die analoge Welt – etwa durch das Lesen Ihrer Tageszeitung.