Moderne „Médée“ von Montavon

„In Nizza ist meine Inszenierung gefloppt“, gesteht Guy Montavon. Er zeichnet für die Regie der Oper „Médée“ in drei Akten, Musik von Luigi Cherubini, Text von Francois-Benoit Hoffmann, die morgen im Großen Saal des Musiktheaters Premiere feiert, verantwortlich.

„Die Koproduktion mit der Opéra de Nice und dem Theater Erfurt ist also die dritte Auflage. In Südfrankreich wurde es nicht goutiert, in Erfurt hingegen schon“, erzählt Montavon, der das Werk in die Gegenwart holt, in den letzten Stock eines Businessbuildings, das in New York oder Singapur stehen könnte. Nicht nur die Kostüme werden modern sein.

Schreckenstat

Médée (Brigitte Geller/Gotho Griesmeier) und ihr Mann Jason (Hans Schöpflin/Matjaz Stopinsek) haben zwei Söhne und sie haben sich ein Finanzimperium aufgebaut. Das Paar investiert in Kunst, der teure goldene Widderkopf steht für Reichtum und ist die Übersetzung des Goldenen Vlies’ aus Kolchis. Der Schrecken nimmt seinen Lauf, als sich ihr Mann in eine andere Frau verliebt.

Médée will sich rächen und tötet am Ende ihre Söhne und letztlich die gesamte Vorstandsetage. „Hier bin ich also werktreu“, so Montavon, der betont: „Die Höchststrafe ist hier nicht der Tod, sondern das Leben. Jason muss leben, um zu bereuen.“

Am Pult des Bruckner Orchesters Linz steht dessen erster Gastdirigent Bruno Weil. Gesungen wird auf Französisch, die Dialoge sind auf Deutsch. ast

„Médée“ (ca. 2:20 Stunden mit Pause)

Termine: Mai, 19.30 Uhr: 4., 8., 29., 31.; 17 Uhr: 11.; Tel.: 07327611401