„Moderner und richtiger Weg“

Geht es um den weiteren Ausbau der Primärversorgungszentren, dann ziehen Land OÖ, die Gebietskrankenkasse (OÖGKK) und die Ärztekammer OÖ weiter an einem Strang. Konkret hat man sich auf den weiteren Ausbau diese Kooperationsmodells — mehrere Ärzte und andere Gesundheitsberufe agieren unter einem Dach — verständigt, das sogenannte PVE-Zielbild soll demnächst in der Landes-Zielsteuerungkommission beschlossen werden. Demnach könnte es in OÖ bis zum Jahr 2025 insgesamt 25 solcher Primärversorgungszentren geben, 18 Orte wurde als mögliche Standort definiert. Auf eine Primärversorgungeinheit (PVE) — aktuell sind vier in Betrieb — sollen rund 6000 Einwohner kommen, zumindest drei volle Kassenstellen für Allgemeinmediziner soll es jeweils geben — die aber auch auf mehr Ärzte aufgeteilt werden können. Für Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander (OÖVP) — das Land OÖ finanziert mit — sind die PVE „der moderne und richtige Weg, wie die Versorgung gewährleistet werden kann“, aber „freiwillig und gemeinsam“. Ganz ähnlich klingt auch OÖGKK-Obmann Albert Maringer: Man wolle die PVE „dort aufstellen, wo die Menschen zu Hause sind“, man bekenne sich zur flächendeckenden wohnortnahen hausärztlichen Versorgung.

Auch Ärztekammer-Vizepräsident Thomas Fiedler betont die Freiwilligkeit: PVE sollen nicht „wie eine Medizin verordnet werden sondern dort entstehen, wo Bedarf vorhanden ist“. Aus Ärztesicht gesteht er zudem unumwunden ein: „Je mehr PVE entstehen, umso größer wird der Appetit“.