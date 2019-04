Modetrend Folklore

Trendforscher berichten bereits seit Längerem darüber und gehen fix davon aus: Wir sind an einem Wendepunkt angekommen. Die neuen Wege, die beschritten werden, gehen in Richtung „Zurück zur Natur“. Menschen haben immer mehr Sehnsucht nach Rückzug und Ruhe, aber auch großes Fernweh und Interesse an unterschiedlichsten Kulturen. Modisch gesehen drücken sich diese Themen im Folklore-Sommertrend besonders gut aus. We like!