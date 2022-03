Modische Frühlingsgefühle

„Weg von praktisch & gemütlich – hin zu Lebensfreude pur!“ So könnte das Motto der neuen Modesaison lauten. Denn die Designer sprühen nur so vor Kreativität und möchten uns mit der aktuellen Mode offensichtlich die Möglichkeit geben, die Stimmung zu heben. Und es funktioniert – versprochen!

Ganz klar! Es herrscht Aufbruchstimmung, und die lässt uns von neuer Heiterkeit träumen. Das spiegelt sich in den Kollektionen der Designer wieder. Die neuen Teile sind bunt, jung und energiegeladen.

Fransenlooks visualisieren diese neue Dynamik besonders augenscheinlich. Zugegeben – es gab diesen Trend hin zu Fransenteilen bereits in vergangenen Saisonen. Aber diesmal haben es mit Fransen verzierte Kleider, Röcke, Jacken und Pullis auf die „Must-Have“-Liste geschafft.

Ohne die wippenden Details geht diese Saison gar nichts! Dabei ist die Auswahl an Varianten groß: Die fransigen Details wippen stufenförmig, bodenlang, dicht an dicht aneinandergereiht oder lässig-locker. Hauptsache, es kommt Bewegung in die Sache!

Modisch auf Reisen

Heute Balearen, morgen Marrakesch? Auch vom Reisen träumen wir! Häkelstrick, Batik und Makramee sorgen für den passenden, kreativen Look für derartige Träumereien – und stillen ganz nebenbei unser Fernweh.

Dabei wird die Kunst des Handwerks diese Saison besonders hochgehalten: Die gehäkelten Tops wirken ausgesprochen aufwendig, die Kleiderbordüren außergewöhnlich hochwertig und die bestickten Jacken besonders kreativ. Bunte Ethno-, Batik- oder Paisley-Musterungen verstärken die multikulturelle Wirkung noch zusätzlich und zeigen, wie sehr sich die Designer wieder einmal von den verschiedensten Kulturen beeinflussen lassen haben.

Neue Formalität

Wem Häkeln, Batik & Co zu rustikal-verspielt sind, der greift zu schlichteren Schnitten und neutralen Farben wie Sand, Weiß oder Grau und schafft damit klare Aussagen. Die neuen Blazer, Hosenanzüge und Bermuda-Kombinationen sind aber auch sowas von chic!

Minimalistinnen kommen in diesem Frühling/Sommer auch mit schlichten, fast bodenlangen Kleidern und Röcken auf ihre Kosten. Die edlen Teile zeichnen sich ebenso durch gedeckte Farben und schlichte Schnitte aus. Schmückende Details sind hier manchmal Beinschlitze oder raffinierte Drapierungen.

Mehr Volumen oder mehr Taille beim neuen Blazer? Das entscheiden ganz alleine Sie als Trägerin! Im Trend liegen Sie mit beiden Versionen, denn zusätzlich zu den bereits bekannten Oversize-Modellen kommen neu und immer öfter stark taillierte Modelle hinzu.

Das betont die weibliche Silhouette besonders vorteilhaft und zaubert so gleich eine ganz neue Linie. Zu weiten Hosen oder auch zum Kleid oder langen Rock getragen, ergibt sich ein interessanter Stilmix. Detail am Rande: Die weiße (Hemd)bluse ergänzt diese Kombinationen perfekt und gehört sowieso in den Schrank der modisch-klassischen Frau.

Tiefblauer, also unbehandelter Jeansstoff wirkte immer schon etwas cooler und auch eleganter als gewaschene, hellere Denim-Varianten. Die dunkelblauen Teile eignen sich also perfekt als Ergänzung zum minimalistischen Blazer-Look und werden von sportlich-eleganten Frauen geliebt.

Bei den Jeans-Schnitten dreht sich das Modekarussell immer rascher. Die weiter geschnittenen Modelle bleiben aktuell. Weniger trendabhängig, aber immer passend, sind gerade geschnittene Straight-Leg-Jeans, die ganz nebenbei auch noch eine Top-Figur zaubern.