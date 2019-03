Möglicherweise Entscheidungsschlacht um syrische IS-Enklave

Die von den USA unterstützten Rebellen im Osten Syriens erwarten noch für Sonntag die Entscheidungsschlacht um die letzte Siedlung in der Hand der Extremistenmiliz “Islamischer Staat” (IS). Die Einheiten hätten zuletzt nur langsam in dem Dorf Baghouz an der Grenze zum Irak vorrücken können, weil das gesamte Gebiet vom IS vermint worden sei, berichteten die “Syrischen Demokratischen Streitkräfte”.

“Entlang der Straßen befinden sich Tausende Minen”, so ein Sprecher der “SDF”. Dennoch werde es in Kürze zu dem finalen Schlagabtausch kommen. Bei den in Baghouz verbliebenen IS-Kämpfern handle es sich zumeist um Ausländer, die sich in Tunneln verschanzt hätten und von dort immer wieder Überraschungsangriffe auf die SDF starteten. Die Zahl der dort verbliebenen IS-Angehörigen bezifferten die SDF auf mehrere Hundert.

Die SDF-Offensive hatte am Donnerstag begonnen. Der Fall von Baghouz wäre ein Meilenstein im Kampf gegen den IS, der 2014 weite Teile des Iraks sowie Syriens eingenommen und über die Staatsgrenzen hinweg ein Kalifat ausgerufen hatte.

Seit 2017 wurde der IS aus immer mehr Gebieten verdrängt. Wird Baghouz von den SDF-Rebellen eingenommen, verbleibt nur noch eine abgelegene kaum besiedelte Region westlich des Euphrats in der Hand der IS-Kämpfer, die inmitten des von der syrischen Armee kontrollierten Gebietes liegt.