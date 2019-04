„The closest thing to crazy“. Diese Aufschrift an einem Seitenwagengespann steht wohl sinnbildlich für praktisch alles, was in und um Landshaag an diesem Wochenende wieder Normalität war. „Möglichst nahe am Wahnsinn“ waren, frei übersetzt, einmal mehr die Darbietungen der Akrobaten auf zwei und drei Rädern.

Die Heizdecken waren heuer ein sehr wichtiges Utensil. Nicht für die Fahrer, für die Reifen, natürlich. Motor warm gelaufen, Reifen aufgeheizt, im „Sprint“ an den Vorstart, ein kurzes Kreuzzeichen, Visier geschlossen, Ampel auf grün, los geht’s.

Die Kupplung schnell kommen lassen, dabei das Vorderrad möglichst am Boden halten, zuerst schräg nach links hinauf zur ersten Rechtskurve, dabei flott schalten, erster, zweiter, dritter Gang nur halb ausgedreht, beim Ortsausgang Landshaag nach nur ein paar hundert Metern stehen bereits knappe 220 km/h am Schirm der Geschwindigkeitsmessung. Die Spitzengeschwindigkeiten liegen jenseits der 300-km/h-Marke, die schnellsten Piloten verbuchen Fahrzeiten von knapp über einer Minute zehn Sekunden für 3620 Meter.

Im Klartext: Während Sie diesen Artikel bis hierher gelesen haben, sind die flottesten Biker schon im Ziel.

Trotz gar nicht einladender Rahmenbedingungen war das 40. Fuchs Silkolene Motorrad-Bergrennen von Landshaag wieder bestens besucht, der EM- und ÖM-Lauf lockte an die 300 Teilnehmer ins Mühlviertel. Der Landshaag-Streckenrekord von Andreas Gangl aus 2016 war heuer ob der kühlen und feuchten Verhältnisse nicht in Gefahr, die Zeiten konnten dennoch beeindrucken. Der Gesamtsieg ging erstmals an Thomas Berghammer. Der Salzburger Suzuki-Pilot (PSV Wels) verwies Gangl und Seriensieger Wolfgang Gammer (beide Team heating factory) auf die Plätze. Das Fazit des Siegers: „Einfach nur geil, ein Wahnsinn.“ Eben.