Möglichst viele Ungläubige töten

Drei irakische Flüchtlinge sollen in Deutschland Anschlag geplant haben

Die deutschen Sicherheitsbehörden haben am Mittwoch in Schleswig-Holstein drei anerkannte Flüchtlinge aus dem Irak unter dringendem Terrorverdacht festgenommen. Die Verdächtigen hätten selbst das Ziel ausgegeben, „möglichst viele Menschen“ zu töten, sagte der Leiter des Bundeskriminalamtes (BKA), Holger Münch. Einem Bericht des Spiegel-Magazins zufolge soll einer der drei im Herbst 2015 nach Deutschland gekommen Iraker geäußert haben, möglichst viele „Ungläubige, aber keine Kinder“ treffen zu wollen.

Laut Münch war es das siebente Mal seit dem Terroranschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt Ende 2016, dass ein islamistisches Attentat in Deutschland vereitelt wurde.

Die 23-jährigen Hauptverdächtigen Shahin F. und Hersh F. sollen sich Ende 2018 zu einem Attentat entschlossen haben. Einer von beiden verschaffte sich nach Angaben der Bundesanwaltschaft im Internet Anleitungen für den Bombenbau und bestellte über eine „Kontaktperson” in Großbritannien eine Zündvorrichtung, deren Auslieferung die dortigen Sicherheitsbehörden aber stoppten.

Ende Dezember unternahmen die Männer erste Sprengversuche mit Silvesterböllern. Zudem überlegten sie, bei ihrem Anschlag eine Schusswaffe einzusetzen. Diese sollte der 36 Jahre alte mutmaßliche Helfer besorgen.

Es fanden sich auch „Bezüge“ zur Terrormiliz Islamischer Staat (IS), was aber, wie eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft betonte, nicht gleichbedeutend mit einer Mitgliedschaft in oder einem direkten Auftrag durch die Organisation sei.