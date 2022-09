Mörder, nach denen niemand fahndet

Von den 54 im Vorjahr in Österreich verübten Morden waren 44 noch im selben Jahr aufgeklärt. Mörder müssen also mit hoher Wahrscheinlichkeit damit rechnen, überführt zu werden. Zumindest laut Kriminalstatistik.

Was aber, wenn ein Mord gar nicht in der Statistik aufscheint? Das ist alles andere als unwahrscheinlich. Denn wenn hierzulande ein Mensch stirbt, kommt es immer seltener zur Obduktion des Leichnams.

Jede 3. Bluttat unerkannt?

Gerichtsmediziner warnen seit langem vor den Folgen dieser Sparsamkeit: Walter Rabl, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Gerichtliche Medizin (ÖGGM), schätzte vor zwei Jahren in einem VOLKSBLATT-Interview, dass bei Tötungsdelikten wie Mord, Totschlag oder fahrlässiger Tötung das Verhältnis von erkannt zu unerkannt bei eins zu zwei liegen dürfte. Schon 2014 hatte der damalige Vorsitzende des Wissenschaftsrates, Walter Berka, den Verdacht, „dass die Ursache von bis zu 30 Prozent der Todesfälle nicht sachkundig aufgeklärt wird“.

Dennoch sinkt die Zahl der nach Todesfällen durchgeführten Obduktionen seit Jahrzehnten stetig. Gab es 1984 noch 30.737 Leichenöffnungen, so waren es 30 Jahre später, als der Wissenschaftsrat in einem Bericht zur Lage der Gerichtsmedizin Alarm schlug, nur noch 9948. Doch es ging weiter bergab: Im vergangenen Jahr wurden laut Statistik Austria nur noch 7426 Obduktionen durchgeführt. Ohne die neue Indikation Covid, aus der 434 Obduktionen resultierten, wäre die 7000er-Marke schon unterschritten worden.

2021 nur noch 32 „Treffer“

Eine Ahnung vom Ausmaß der Folgen für die Kriminalitätsstatistik geben die Zahlen der bei Obduktionen aufgedeckten Tötungsdelikte: 1984 wurden auf diese Weise noch 112 Bluttaten entdeckt, 2021 waren nur noch 32 solcher „Treffer“ zu verzeichnen. Dieser nach unten weisende Trend entspricht ziemlich genau dem der Obduktionen.

„Die nach wie vor sinkende Obduktionsfrequenz hat in erste Linie Auswirkungen auf die Qualität der Todesursachenstatistik“, warnt ÖGGM-Chef Rabl nun einmal mehr. Die Situation der Gerichtsmedizin sei „nach wie vor kritisch und wird sich durch die bevorstehende Pensionierungswelle noch weiter verschlechtern“. Schon vor zwei Jahren hatte er befürchtet: „Wir stehen am Rand eines Abgrunds und werden in den nächsten Jahren leider einen Schritt weiter — in den Abgrund — sein.“

Arbeitskreis und eine Studie

„Die schwierige Lage der Gerichtsmedizin ist mir bewusst“, hatte Justizministerin Alma Zadic (Grüne) damals beteuert und eine „interministerielle Arbeitsgruppe“ angekündigt. Das Ziel: Strukturen schaffen, die bundesweit Obduktionen nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und international üblichen Standards sicherstellen. Ergebnisse gibt es bislang keine. Nur die Bestätigung des Mangels: Die verbliebenen gerichtsmedizinischen Sachverständigen seien überlastet. „Diese sind weitgehend mit Obduktionen ausgelastet, weshalb vielfach die Kapazitäten für sonstige gerichtsmedizinische Gutachten fehlen“, vermeldet das Zadic-Büro sogar eine Ausweitung des Problemfeldes und verweist auf die Zuständigkeit des Wissenschaftsministeriums für die Gerichtsmedizin-Institute.

Mit den Betroffenen wurde offenbar nicht gesprochen. Bezüglich einer von den Ministerien Justiz, Inneres und Soziales in Auftrag gegebenen Studie zum Status Quo der Gerichtsmedizin sei die Fachgesellschaft nicht kontaktiert worden, bedauert Präsident Rabl gegenüber dem VOLKSBLATT. Es seien lediglich Fragebögen ausgeschickt worden, „die die ohnehin bekannten Leistungsdaten der Institute erheben sollen“. Laut Justizministerium solle diese Studie als Grundlage für die österreichweite Umsetzung von Gewaltambulanzen dienen. Die im Rahmen der Maßnahmen zum Schutz von Frauen und Mädchen vor Gewalt erfolgte Schwerpunktsetzung soll auch „dem herrschenden Mangel an gerichtsmedizinischen Sachverständigen wirksam begegnen“.

Nichts außer Spesen?

Rabl ist desillusioniert: Er geht davon aus, dass sich an den 2014 erhobenen Ergebnissen des Wissenschaftsrats und dessen Empfehlungen nichts ändern wird. „Ob sich dann an der konkreten Situation was ändert, würde ich bezweifeln. Meine Befürchtung: Außer Spesen nichts gewesen.“

Bleibt wirklich alles beim Alten? Mitnichten! „Die Gerichtsmediziner sind die Anwälte der Opfer, der lebenden wie der toten“, stand vor einiger Zeit noch auf der Homepage des Zentrums für Gerichtsmedizin der MedUni Wien. Mittlerweile steht dort brav gegendert: „GerichtsmedizinerInnen“. Sicher auch zur Freude aller Dank der Obduktionsmisere ungeschoren davonkommenden MörderInnen…

Von Manfred Maurer