Monaco-Sieger Perez verlängert Vertrag bei Red Bull

Monaco-Sieger Sergio Perez hat seinen Vertrag beim Formel-1-Team Red Bull um zwei Jahre bis Ende 2024 verlängert. Der Rennstall verkündete die Unterschrift des 32-jährigen Mexikaners am Dienstag, zwei Tage nach seinem Erfolg beim Grand Prix in Monte Carlo. Perez fährt seit vergangenem Jahr an der Seite von Weltmeister Max Verstappen. Nach sieben Rennen in dieser Saison belegt er in der WM-Gesamtwertung Rang drei hinter Verstappen und Ferrari-Pilot Charles Leclerc.

Durch seinen Triumph in Monaco, den dritten Grand-Prix-Sieg seiner Karriere, ist Perez nun der erfolgreichste Mexikaner in der Geschichte der Formel 1. Seinen neuen Vertrag habe er bereits vor dem Rennen im Fürstentum unterzeichnet, hieß es. Perez habe sich in diesem Jahr noch einmal verbessert und die Lücke zum Teamkollegen Verstappen „deutlich verringert“, sagte Teamchef Christian Horner.

Perez schwärmte in der Mitteilung von einer „unfassbaren Woche“. Er fühle sich bei Red Bull inzwischen zu Hause. Der Routinier aus Guadalajara fährt bereits seine zwölfte Saison in der Formel 1. Zunächst hatte ihn 2011 das Schweizer Sauber-Team angeheuert. Es folgten Einsätze für McLaren und Force India sowie dessen Nachfolger Racing Point.