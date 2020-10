Yamaha-Pilot Franco Morbidelli hat am Sonntag im Motorrad-Grand-Prix von Teruel den Sieg in der MotoGP eingefahren. Der Italiener setzte sich im “MotorLand Aragon” in Alcaniz vor dem Suzuki-Duo Alex Rins und Joan Mir durch. Deren spanischer Landsmann Pol Espargaro sorgte als Vierter für die beste KTM-Platzierung. Markenkollege Miguel Oliveira (POR) wurde Sechster. Mir baute seine Führung in der WM aus, er liegt nun 14 Punkte vor dem Tages-8. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha).