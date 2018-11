Mord an Tanzlehrerin: Keine Wiederaufnahme

Von Heinz Wernitznig

WELS/GMUNDEN — Der Prozess gegen einen 43-Jährigen aus dem Bezirk Gmunden, der nach einer tödlichen Sex-Attacke auf eine Tanzlehrerin rechtskräftig 20 Jahre Haft ausgefasst hatte, wird nicht neu aufgerollt. Das hat jetzt das Landesgericht Wels entschieden, nachdem vom Verurteilten im Mai ein neuerlicher Antrag auf Wiederaufnahme eingebracht worden war. Erstmals hatte das Welser Landesgericht diese Anfang 2017 abgelehnt.

Eine zentrale Rolle in dem Antrag spielte ein Pokal, den die Geschworenen allerdings bereits im ersten Prozess als Tatwaffe ausgeschlossen hatten. „Es konnten keine neuen Beweismittel vorgelegt werden, die alleine oder im Zusammenspiel mit anderen Beweismitteln geeignet sind, einen Freispruch zu begründen“, erläutert Gerichtssprecherin Gerlinde Hellebrand im Gespräch mit dem VOLKSBLATT.

Wie berichtet wurde der Mann im Juli 2014 wegen Vergewaltigung und versuchten Mordes an einer 51-jährigen Tanzlehrerin schuldig gesprochen. In der Nacht auf den 7. Juli 2013 feierten das spätere Opfer und der Verurteilte, der stets seine Unschuld beteuerte, in ihrem Sportverein in Gmunden. Zwei Tage später wurde die Frau schwer verletzt, halb nackt und nicht ansprechbar in ihrem Garten gefunden. Sie starb, ohne noch einmal das Bewusstsein wiedererlangt zu haben.

Wie das VOLKSBLATT aus dem Umfeld des 43-Jährigen, für dessen Freilassung sich zahlreiche Personen stark machen, erfuhr, sollen alle rechtlichen Möglichkeiten gegen die abgelehnte Wiederaufnahme ausgeschöpft werden.