Mord, Tod, Erlösung & ein Klassiker

Die Premiere von Peter Turrinis Stück „Kindsmord“in der Regie von Bernhard Panhofer hat die Theatergruppe ZELL E aus Zell am Pettenfirst gut hinter sich gebracht. Turrini schrieb das Stück 1973 nach einer wahren Begebenheit. Eine junge Frau aus guter Familie tötet ihr zehnmonatiges Kind. Wie konnte es dazu kommen? Eine Art Verhandlung vor dem Richter mit Vater und Freund als Beteiligte entblößt das Psychogramm der Frau, ihre Lebensart und die Gesellschaft, mit der sie umgeben ist. Die nächsten Vorstellungen sind am 2., 3. und 4. November, um jeweils 20 Uhr im GH Hiegelsperger (Karten: Tel. 07675/2355-0)

Das Kinderbuch „Ente, Tod und Tulpe“ von Wolf Erlbruch (2007) skizziert mit Leichtigkeit die Vergänglichkeit schlechthin. Nora Dirisamer dramatisierte für die Theatergruppe Kirchschlag das nur wenige Seiten lange poetische Bilderbüchlein. Den Zauber der Bilder bringen Andreé und Mira Reisinger mit einem Teich, Schilf und viel Schwemmholz auf die Bühne. Christine Kaineder inszeniert die Geschichte der großen Fragen samt ihren einfachen Antworten mit Musik von Grzegorz Mizerski und Choreografien von Eva Reisenberger.

bezahlte Anzeige

Die Ente nimmt den Tod an die Hand …

Der Tod und die kleine Ente (Heribert Kaineder und die elfjährige Noélie Payré — im echten Leben Opa und Enkelin) gewinnen gegenseitiges Vertrauen. Die Ente nimmt den Tod an der Hand und zeigt ihm das Spiel des Lebens, der Tod verliert seinen Schrecken. Ein heiter philosophisches Erlebnis für Kinder ab 6 Jahren und alle anderen Altersstufen. Premiere ist am 31. Oktober. Weitere Vorstellungen am 2. , 3. ,4., 9. ,10. und 11. November im St. Anna Pfarrzentrum, Karten und Info: www.theaterkirchschlag.at

„Erlösung“ von Alois Mandl, ist eine Eigenproduktion des Kulturvereins Gugg in Braunau und feiert ebenfalls am 31. Oktober Premiere. Mathilde will nach langjähriger Ehe ihr Leben von Grund auf verändern, im Unterschied zu ihrem Gatten Martin, der geradlinig seinen Weg geht, und sein Umfeld kaum mehr wahrnimmt. Pfeilgerade stürzt Mathilde in eine Katastrophe, die auch Martins Leben radikal verändert. Er ist gezwungen, die Augen zu öffnen. Und was er da sieht, raubt ihm erst einmal den Atem. Termine: 1. ,2. und 3., November, um jeweils 20 Uhr; Karten und Informationen: www.gugg.at; Tel. 07722/65692

Ferdinand Raimunds Klassiker „Der Alpenkönig und der Menschenfeind“ steht ab 10. November auf dem Programm der Greiner Dilettantengesellschaft. Regie führt wieder Doris Happl, die im Vorjahr mit Felix Mitterers „Die Weberischen“ das Ensemble zu einer vielbeachteten Höchstleistung führte. Dem reichen Rappelkopf reicht’s. Von allen in seiner Umgebung vermeintlich betrogen, tyrannisiert er Familie, Geschäftspartner und Personal. Er zieht sich in das leerstehende Stadttheater Grein zurück. Als das Glück seiner Tochter zu zerbrechen droht, mischt sich ein charismatischer Fremder ins Spiel.

Der Weg zur Selbsterkenntnis

Die Greiner Dilettanten zeichnen den Weg zur Selbsterkenntnis eines mit sich und der Welt Unzufriedenen. Eine seit 1828 erprobte, immer noch vergnügliche Therapie! Mit Astrid Zehetner, Andrea Lehner, Brigitte Maschl-Leitner, Gabriele Huber-Lichtblau, Melanie Schuhbauer, Alfons Puchner, Christian Hochgatterer, HP Baumfried und Paul Heiml. Die nächsten Termine: 16., 17. ,18., 24. ,25. und 30., November; Karten: Tel. 07268/373 oder preisknacker2@aon.at