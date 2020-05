Ein 87-jähriger Mann hat am Dienstag in Klagenfurt seine 83-jährige Ehefrau und sich selbst getötet.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die Tat am Nachmittag. Laut ersten Informationen benutzte der Pensionist eine Schusswaffe. Die Ermittler des Landeskriminalamt waren am frühen Abend noch am Tatort.