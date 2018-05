Mordverdächtiger verletzt Mithäftling schwer

WIENER NEUSTADT — Jener 25-jährige Asylwerber, der am vergangenen Donnerstag in Maria Enzersdorf (Bezirk Mödling) unter Mordverdacht festgenommen worden ist, hat in der Justizanstalt Wiener Neustadt nun einen Mithäftling schwer verletzt, bestätigte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Erich Habitzl. Gegen den Nigerianer wird damit auch wegen absichtlicher schwerer Körperverletzung ermittelt. Der Mann wurde zudem in einer Absonderungszelle untergebracht, teilte Habitzl mit. Wegen des Verdachts des Mordes befindet sich der 25-Jährige seit Sonntag in Untersuchungshaft. Der Beschuldigte soll der Polizei zufolge in der Nacht auf Donnerstag einen 26-Jährigen aus Bangladesch in einer Asylunterkunft erschlagen haben. Das Motiv blieb vorerst unklar. Der Beschuldigte war wegen Suchtgiftdelikten bereits amtsbekannt.Das nunmehrige Opfer soll mit mehreren Brüchen im Gesicht, einer Armfraktur und ausgeschlagenen Zähnen ins Landesklinikum Wiener Neustadt eingeliefert worden sein.